Comienzan a operar los prefijos 600 y 809: ¿Cómo identificar llamadas no deseadas o posibles estafas?

La normativa obliga a incluir estos dos prefijos, para así identificar las llamadas comerciales, lo cual permitirá prevenir posibles estafas telefónicas o spam.

Leonardo Medina
Este miércoles 13 de agosto inició oficialmente la normativa que incluye prefijos a todas las llamadas comerciales y/o masivas, deseadas y no deseadas, con el fin de evitar spam o posibles estafas. 

La medida, que se enmarca en la Agenda de Seguridad Digital del Gobierno, establece que los prefijos 600 y 809 serán los que permitirán distinguir estas llamadas

Por un lado, el prefijo 600 corresponde a las llamadas solicitadas por los usuarios o que eventualmente podrían ser esperadas, al tratarse de llamadas provenientes de una empresa o institución con la cual se tiene vínculo. En tanto, las llamadas que porten el 809 serán identificadas como no deseadas.

Al respecto, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, comentó que “esta medida permite que las personas sepan que están recibiendo una llamada legítima, y por el contrario, si lo llaman de un +569 o un número del extranjero para vender algo, se trata de una estafa”. 

“Estos números buscan protegernos, identificar llamadas spam y evitar estafas telefónicas, que esa es la principal función de esta normativa”, añadió. 

Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, destacó que “con esta nueva ley y estos nuevos prefijos estamos generando una respuesta concreta y efectiva a quienes se hacen pasar por empresas para cometer estafas. En los últimos años hemos visto un aumento de este delito que afecta a todas las personas y en especial a nuestros adultos mayores, por lo que estos prefijos son una alerta clara para la ciudadanía: si recibo un llamado de un número desconocido, que no empieza con 600 u 809, esa llamada es una estafa”.

El cumplimiento de la normativa será fiscalizado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. A la vez, la institución realizó un llamado a los usuarios a denunciar y/o reclamar por sus canales correspondientes, si reciben llamados de empresas que no contengan los prefijos establecidos.

También, recalcaron que las empresas que no cumplan con la normativa podrían ser sancionadas con una amonestación o multa que podría ir desde las 5 a 5.000 UTM.

