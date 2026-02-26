Los destellos alrededor de Kiev no parecen fenómenos naturales como rayos o meteoritos: son explosiones. También se pueden ver un par de objetos entrantes (probablemente misiles) volando hacia la ciudad como líneas brillantes discontinuas debido al tiempo de exposición de 0,4”: desaparecen de repente, tal vez porque son las estelas de reentrada de la ojiva, o tal vez sea el momento en que es destruida por los sistemas de defensa.