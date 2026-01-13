Home Vanguardia video: china pone en marcha policías de tráfico robóti...
VIDEO: China pone en marcha policías de tráfico robóticos en sus calles
En Hangzhou, al sureste de China, cuatro policías de tráfico robóticos ya patrullan las calles. No duermen, no se cansan y no muestran de momento error alguno. Equipados con chips de inteligencia artificial de última generación, cámaras múltiples y radares láser, operan las 24 horas recopilando datos, analizando flujos de vehículos y dirigiendo el tráfico según lo que dictan los algoritmos.