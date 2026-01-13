Home Viajes "qué hacer en santiago: los mejores lugares para hacer pilates..."

Qué hacer en Santiago: los mejores lugares para hacer pilates

Descubre qué hacer en Santiago si buscas bienestar, movimiento y equilibrio con esta selección de estudios de pilates ideales para cuidar y conectar con tu cuerpo y mente.

Natalia Hess
Comparte esta noticia
Qué hacer en Santiago: los mejores lugares para hacer pilates

Practicar pilates se ha convertido en una de las formas favoritas de quienes buscan mejorar su fuerza, postura y bienestar integral sin recurrir a entrenamientos extremos. Ya sea para aliviar el estrés, ansiedad o simplemente regalarte un momento para ti, esta disciplina ofrece múltiples beneficios para cuerpo y mente. 

Además, muchos de estos espacios se han posicionado como verdaderos lugares turísticos de Chile vinculados al bienestar urbano. Por eso, si estás explorando qué hacer en Santiago y quieres sumar hábitos saludables a tu rutina, visita algunos de estos estudios de pilates para comenzar tu práctica.

Vier Studio

Dirección: Av Vicuña Mackenna 7320 La Florida, Región Metropolitana.

Ubicado en La Florida, Vier Studio es una de las opciones más recomendadas dentro de qué hacer en Santiago si buscas practicar pilates. 

El estudio trabaja con grupos reducidos de hasta seis personas por clase, lo que permite una atención cercana y adaptada a cada alumno, promoviendo un estilo de vida integral para todas las edades y niveles de condición física, además de ofrecer una clase de prueba gratuita para conocer la experiencia.

Ananda Pilates Reformer

Dirección: Asturias 110, local Nº1, Las Condes, Región Metropolitana.

Ananda Pilates Reformer es una excelente alternativa para quienes buscan un entrenamiento de pilates enfocado en resultados y atención personalizada. 

Si aún no sabes qué hacer en Santiago, este lugar ofrece un ambiente acogedor y profesional, con instructores certificados que guían cada clase para mejorar fuerza, flexibilidad y bienestar general, trabajando con cupos limitados de hasta ocho personas para asegurar una experiencia adaptada a todos los niveles.

Oh Pilates

Dirección: Av. Providencia 2318, Providencia, Región Metropolitana.

Este estudio propone un ejercicio consciente y respetuoso, enfocado en conectar cuerpo y mente mientras te mueves a tu propio ritmo. Sus clases están pensadas para fortalecer, estilizar y mejorar la postura, pero también para reducir la ansiedad, alejarte del sedentarismo y regalarte un espacio de bienestar personal donde puedas relajarte y disfrutar.

Además, Oh Pilates cuenta con un canal de YouTube donde puedes acceder a sus clases grabadas, ideal para quienes quieren mantener su práctica desde casa o complementar las sesiones presenciales. 

@javslealy

Me encanta pilates en todas sus modalidades 🤍 El centro es OH PILATES y tienen distintos planes y opciones para que comiencen a practicarlo 🫰🏻 #pilatessantiago #primeraclasedepilates #experiencia #pilatesmuro #practicarpilates #pilatesgirl #lugaresdepilatesensantiago #clasedepruebapilates

♬ Tropical Symphony – The Brazilians of Bossa Nova

Centro Fehu

Dirección: Abdón Cifuentes 51, Local 1, Región Metropolitana.

Centro Fehu se posiciona como una alternativa ideal para quienes buscan incorporar el pilates dentro de los mejores panoramas de bienestar en Santiago. Sus clases se realizan en un entorno seguro y motivador, pensado para que cada persona avance a su propio ritmo mientras mejora su salud física y mental.

Con instructores certificados y de amplia experiencia, el centro ofrece una práctica guiada y profesional, enfocada en el equilibrio corporal y emocional. 

@esperanza_ess

Un datito 🫰🏼🎀 #pilatesensantiagocentro #pilates #bailarina

♬ sonido original – Esperanza

Mel Studio

Este verano, Mel Studio propone una pausa consciente dentro de la rutina con clases de Yoga y Pilates pensadas para quienes buscan moverse y recargar energía sin salir de la ciudad. 
Si estás pensando qué hacer en Santiago, no te pierdas este panorama, ya que solo por enero y febrero, impartirá clases de lunes a viernes, en tres horarios (7:45, 13:15 y 19:15 horas), en el Piso 5 del MUT, un espacio especialmente acondicionado para desconectarse del ruido y conectar con el cuerpo.

Source Texto: La Nación / Foto: Escuela Europea del Deporte
Comparte esta noticia
Natalia Hess https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Suspenden PGU a 13 mil adultos mayores: supuestamente ...

De acuerdo con La Estrella de Valparaíso, los adultos mayores afectados se han organizado a través de redes sociales y grupos de mensajería, reuniendo casos desde Arica hasta el sur del país. Si bien la agrupación evalúa iniciar acciones legales por los perjuicios ocasionados y una eventual vulneración de datos personales, el énfasis actual está puesto en la restitución urgente de los montos suspendidos.

Leer mas
Vanguardia
VIDEO: China pone en marcha policías de tráfico robóti...

En Hangzhou, al sureste de China, cuatro policías de tráfico robóticos ya patrullan las calles. No duermen, no se cansan y no muestran de momento error alguno. Equipados con chips de inteligencia artificial de última generación, cámaras múltiples y radares láser, operan las 24 horas recopilando datos, analizando flujos de vehículos y dirigiendo el tráfico según lo que dictan los algoritmos.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: salas de juego y arcades en la ...

Santiago ofrece espacios donde la entretención se vive de forma interactiva y para todas las edades. Estas salas se han convertido en una alternativa ideal para quienes buscan salir de la rutina y disfrutar de panoramas distintos dentro de la ciudad.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Natalia Hess
21
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/