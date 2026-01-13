Qué hacer en Santiago: los mejores lugares para hacer pilates

Practicar pilates se ha convertido en una de las formas favoritas de quienes buscan mejorar su fuerza, postura y bienestar integral sin recurrir a entrenamientos extremos. Ya sea para aliviar el estrés, ansiedad o simplemente regalarte un momento para ti, esta disciplina ofrece múltiples beneficios para cuerpo y mente.

Además, muchos de estos espacios se han posicionado como verdaderos lugares turísticos de Chile vinculados al bienestar urbano. Por eso, si estás explorando qué hacer en Santiago y quieres sumar hábitos saludables a tu rutina, visita algunos de estos estudios de pilates para comenzar tu práctica.

Vier Studio

Dirección: Av Vicuña Mackenna 7320 La Florida, Región Metropolitana.

Ubicado en La Florida, Vier Studio es una de las opciones más recomendadas dentro de qué hacer en Santiago si buscas practicar pilates.

El estudio trabaja con grupos reducidos de hasta seis personas por clase, lo que permite una atención cercana y adaptada a cada alumno, promoviendo un estilo de vida integral para todas las edades y niveles de condición física, además de ofrecer una clase de prueba gratuita para conocer la experiencia.

Ananda Pilates Reformer

Dirección: Asturias 110, local Nº1, Las Condes, Región Metropolitana.

Ananda Pilates Reformer es una excelente alternativa para quienes buscan un entrenamiento de pilates enfocado en resultados y atención personalizada.

Si aún no sabes qué hacer en Santiago, este lugar ofrece un ambiente acogedor y profesional, con instructores certificados que guían cada clase para mejorar fuerza, flexibilidad y bienestar general, trabajando con cupos limitados de hasta ocho personas para asegurar una experiencia adaptada a todos los niveles.

Oh Pilates

Dirección: Av. Providencia 2318, Providencia, Región Metropolitana.

Este estudio propone un ejercicio consciente y respetuoso, enfocado en conectar cuerpo y mente mientras te mueves a tu propio ritmo. Sus clases están pensadas para fortalecer, estilizar y mejorar la postura, pero también para reducir la ansiedad, alejarte del sedentarismo y regalarte un espacio de bienestar personal donde puedas relajarte y disfrutar.

Además, Oh Pilates cuenta con un canal de YouTube donde puedes acceder a sus clases grabadas, ideal para quienes quieren mantener su práctica desde casa o complementar las sesiones presenciales.

Centro Fehu

Dirección: Abdón Cifuentes 51, Local 1, Región Metropolitana.

Centro Fehu se posiciona como una alternativa ideal para quienes buscan incorporar el pilates dentro de los mejores panoramas de bienestar en Santiago. Sus clases se realizan en un entorno seguro y motivador, pensado para que cada persona avance a su propio ritmo mientras mejora su salud física y mental.

Con instructores certificados y de amplia experiencia, el centro ofrece una práctica guiada y profesional, enfocada en el equilibrio corporal y emocional.

Mel Studio

Este verano, Mel Studio propone una pausa consciente dentro de la rutina con clases de Yoga y Pilates pensadas para quienes buscan moverse y recargar energía sin salir de la ciudad.

Si estás pensando qué hacer en Santiago, no te pierdas este panorama, ya que solo por enero y febrero, impartirá clases de lunes a viernes, en tres horarios (7:45, 13:15 y 19:15 horas), en el Piso 5 del MUT, un espacio especialmente acondicionado para desconectarse del ruido y conectar con el cuerpo.