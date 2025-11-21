El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que exime los aranceles sobre un amplio catálogo de productos importados de Brasil, como la carne de ternera y otros derivados vacunos, frutas tropicales como bananas, piña y cocos; café y verduras como tomates, entre otros. La norma rebaja los gravámenes con carácter retroactivo desde el pasado 13 de noviembre.