VIDEO: Donald Trump reduce los aranceles a Brasil
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que exime los aranceles sobre un amplio catálogo de productos importados de Brasil, como la carne de ternera y otros derivados vacunos, frutas tropicales como bananas, piña y cocos; café y verduras como tomates, entre otros. La norma rebaja los gravámenes con carácter retroactivo desde el pasado 13 de noviembre.