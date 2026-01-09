Las fuerzas estadounidenses han abordado otro petrolero en el mar Caribe. El anuncio lo hizo este viernes el ejército estadounidense. La administración Trump ha estado apuntando a los petroleros sancionados que viajan hacia y desde Venezuela. La acción, llevada a cabo antes del amanecer, fue realizada por los marines y la Armada de los Estados Unidos, que participan en la acumulación de fuerzas en el Caribe desde hace meses.