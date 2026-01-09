Home Internacional video: el ejército estadounidense intercepta otro petr...
VIDEO: El ejército estadounidense intercepta otro petrolero sancionado en el Caribe
Las fuerzas estadounidenses han abordado otro petrolero en el mar Caribe. El anuncio lo hizo este viernes el ejército estadounidense. La administración Trump ha estado apuntando a los petroleros sancionados que viajan hacia y desde Venezuela. La acción, llevada a cabo antes del amanecer, fue realizada por los marines y la Armada de los Estados Unidos, que participan en la acumulación de fuerzas en el Caribe desde hace meses.