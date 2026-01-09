Sentencian a exalcalde de Rancagua a 16 años de cárcel por corrupción

El Tribunal Oral Penal de Rancagua sentenció al exalcalde, Juan Ramón Godoy Muñoz (exPS,) a 16 años de cárcel por cohecho agravado, delitos tributarios, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos. Además se le condenó al pago de una multa de $400 millones.



Según expuso la Fiscalía Regional de O’Higgins en el juicio, Godoy, a cambio de dinero, habría favorecido a empresarios a través de tratos directos irregulares, pagos a obras no ejecutadas y omisión del cobro de multas. El Ministerio Público estimó el perjuicio fiscal en $2.300 millones.



El exjefe comunal fue formalizado en abril de 2024 y quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva. El caso fue llevado por la Fiscalía de Alta Complejidad debido a la magnitud de los antecedentes y a la gravedad de los cargos.



En paralelo, Godoy fue removido de su cargo como alcalde por el Tribunal Electoral Regional, debido a “contravención grave a las normas sobre probidad administrativa y notable abandono de deberes”.



La causa involucra además a cuatro empresarios de la Región de O’Higgins —Javier Cornejo, Diego Barba, Carlos Rodríguez y Daniel Salazar— quienes habrían sido favorecidos por el exalcalde a través de tratos directos irregulares, pagos a obras no ejecutadas y omisión del cobro de multas.