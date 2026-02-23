París vivió este domingo 22 de febrero una jornada de activismo inesperado en uno de sus recintos más emblemáticos. Miembros de la organización anti milmillonarios “Everyone Hates Elon” irrumpieron en el Museo del Louvre para colgar una fotografía enmarcada de Andrés Mountbatten-Windsor, el expríncipe del Reino Unido, capturada apenas unos días antes por la agencia de noticias Reuters.