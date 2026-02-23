Home Nacional "hermosilla pide asistir a la declaración de fiscal parra por caso..."

Hermosilla pide asistir a la declaración de fiscal Parra por caso Audio-Factop

Según consignó La Tercera, la petición fue realizada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, hermano del imputado, quien además realizó el envío de las preguntas que pretende se realicen a la persecutora.

Hermosilla pide asistir a la declaración de fiscal Parra por caso Audio-Factop

La defensa de Luis Hermosilla solicitó ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que se autorice la presencia del imputado y sus abogados en la declaración de la fiscal regional, Lorena Parra, en el marco del caso Audio Factop.

Según consignó La Tercera, la petición fue realizada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, hermano del imputado, quien además realizó el envío de las preguntas que pretende se realicen a la persecutora.

“Se hace presente que el listado de las preguntas se acompañará en pliego debidamente encriptado a fin de evitar su filtración a la prensa”, se indica en el documento.

Asimismo, pidieron que se tomen “todos los resguardos necesarios en relación a qué funcionario del Ministerio Público será el encargado de realizar dicha diligencia”, esto señalan con el fin de “garantizar la debida imparcialidad del mismo”.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago respondió a la solicitud efectuada por la defensa de Hermosilla, acusando el recibo de las preguntas y apuntando que la decisión de estar presente depende del fiscal a cargo de la investigación.

“Teniendo presente que las peticiones formuladas dicen relación con una diligencia que deberá practicar el Ministerio Público, resuélvanse por el fiscal a cargo de la investigación”, señalaron.

