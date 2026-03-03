Home Internacional video: irán muestra su arsenal de drones shahed 136 li...
VIDEO: Irán muestra su arsenal de drones Shahed 136 listos para la guerra
En el actual escenario de tensiones globales, el dron Shahed-136, desarrollado por la firma iraní Shahed Aviation Industries Research Center, se consolidó como una pieza fundamental de la estrategia militar asimétrica debido a su bajísimo coste y gran autonomía. El nombre “Shahed”, que en persa significa “mártir”, define con precisión su propósito operativo: estas pequeñas aeronaves son de usar y tirar, diseñadas para morir tras un solo uso al explotar su carga al impactar contra su objetivo. Conocido técnicamente como Geran-2 en su versión de fabricación rusa, este dispositivo es clasificado como una “munición merodeadora” de tipo kamikaze.