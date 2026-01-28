Un pequeño de tan solo dos años, residente en la ciudad de Manchester, dejó al mundo del deporte boquiabierto tras oficializar la conquista de dos títulos del Guinness World Records en la disciplina de billar. Jude Owens hizo historia al convertirse en la persona de más corta edad en realizar dos trucos técnicos de gran dificultad que nadie a su temprana edad había logrado ejecutar con éxito anteriormente.