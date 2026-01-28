Ruta del ramen: Dónde probar la mejor comida japonesa y qué hacer en Santiago

Salir a comer ramen se ha convertido en uno de los panoramas favoritos para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren acercarse a la cultura japonesa a través de su gastronomía.

Desde La Nación te dejamos una ruta por distintos locales de la capital que destacan por sus caldos intensos, fideos artesanales y propuestas que van desde lo más tradicional hasta versiones contemporáneas, perfectas para descubrir nuevos sabores y vivir una experiencia culinaria que va mucho más allá de un simple plato.

Mirai Food Lab

En plena Factoría Franklin, Mirai Food Lab propone una mirada contemporánea al ramen japonés, cruzándolo con ingredientes locales y técnicas de fermentación de la cultura japonesa que marcan la diferencia en cada plato

Esta barra experimental funciona también como una pequeña fábrica de kombucha, miso, kimchi, aceites y pickles.

Entre los imperdibles está el tonkotsu, con caldo intenso de cerdo, mariscos, fideos de trigo, panceta flambeada, huevo curado y toques ahumados de merkén, además de opciones vegetarianas como el mezemen, que mezcla algas chilenas, mantequilla tostada, ricota y lemongrass para una experiencia más fresca y aromática.

Con presencia en dos puntos de la capital, Mirai Food Lab está ubicado tanto en Factoría Franklin como en MUT.

En el local de Franklin atienden los viernes de 12:30 a 16:30 horas, y los sábados y domingos hasta las 17:30, mientras que en MUT puedes visitarlos todos los días, de lunes a domingo, entre 12:30 y 20:30 horas.

De Calle

Autodefinidos como “la falsa comida callejera”, este espacio en Plaza Egaña recrea los sabores más populares de las calles japonesas con un sello propio y sin pretensiones.

Ubicado en Ñuñoa, en Plaza Egaña 24 es una parada ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren probar algo distinto, donde el ramen de Pollo Crispy se lleva todas las miradas: crocante por fuera, tierno por dentro y servido en un caldo profundo que se cocina por largas horas con huesos de cerdo ahumado y pollo, acompañado de fideos, choclo, cebollín, encurtidos, huevo marinado, nori y un toque de aceite de sésamo picante.

A eso se suman las alitas Sweet Chilli, favoritas del público, y el Dok Bok Ki, con suaves pastelitos de arroz bañados en una potente salsa Dragón a base de miso, intensa y llena de umami.

Atienden de lunes a jueves de 12:00 a 23:00 horas, viernes y sábado hasta las 23:30, y los domingos de 12:00 a 18:00 horas.

Kintaro Ramen

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres descubrir un buen ramen en un entorno cuidado, Kintaro Ramen es una excelente alternativa en Vitacura para disfrutar de la cultura japonesa.

Su propuesta apuesta por una cocina japonesa moderna que se siente auténtica desde que entras, gracias a una ambientación cálida y platos tan bien presentados.

Entre sus imperdibles destacan el ramen de cerdo y el spicy miso ramen, dos platos que sobresalen por su sabor de caldo, fideos y acompañamientos. Además sus opciones vegetales, su ramen veggie especial es de los más celebrados; preparado con caldo de miso y verduras, incluye aceite de hongos, tofu, shitake grillado, choclo salteado, algas, cebollín, sésamo y fideos de la casa.

La experiencia se completa con una coctelería de autor donde el sake es protagonista. Este tradicional fermentado de arroz, o nihonshu, puede disfrutarse frío, a temperatura ambiente o caliente para potenciar todos sus matices.

Puedes visitar este local en Av. Alonso de Córdova 4134 de lunes a jueves entre las 13:00 y 22:00 horas, y los viernes y sábados hasta las 23:00 horas.

@tommydemonica Comer RAMEN en Santiago de Chile se ha vuelto cada día más accesible. Los hay baratos, los hay buenos y esta Ramen Kintaro. Si, en los comentarios de seguro te van a decir que vayas al otro (que no nombraré porque un día me ningunearon y juré nunca más volver). Eso esta bien, tu puedes ir donde tu quieras, pero yo te voy a mostrar toooooodas las otras alternativas que hay para que te de hambrecita y para que te tientes con todo lo que voy a comer. Ramen Kintaro 📍 Dirección: Monjitas 460, Santiago. [Esta reseña no es publicidad] [Esta reseña no es publicidad] ♬ sonido original – Tommy Demonica 🍕 – Tommy Demonica 🍕

Ryoma

Con locales en Barrio Italia (Condell 1298) y Barrio Suecia (General Holley 2312), Ryoma se ha posicionado como una de las paradas obligadas para los fanáticos de la cultura japonesa.

Su carta destaca por ofrecer más de 12 variedades de ramen para todos los gustos.

Para quienes buscan algo más contundente, el Deluxe Ramen es la opción ideal: incluye caldo a elección, fideos temomi de textura artesanal, tres láminas de cerdo chashu, huevo, diente de dragón, cebollín y alga nori.

Otra alternativa es el Mayu Tamago Ramen, que incorpora aceite de ajo tostado para aportar un toque ahumado y profundo, acompañado de chashu, huevo, brotes, cebollín y nori, logrando un equilibrio perfecto entre intensidad y suavidad.

El local de Barrio Italia atiende de jueves a sábado de 13:00 a 22:00 horas, y los domingos de 13:00 a 17:00 y de 18:00 a 20:00 horas. En Barrio Suecia abren de lunes a sábado desde las 12:30 horas: los lunes cierran a las 17:00, de martes a viernes a las 19:00 y los sábados a las 15:00 horas.