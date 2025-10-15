La casa de subastas francesa Aguttes pondrá a la venta el próximo 22 de octubre una escultura de Pikachu hecha en cristal Baccarat, creada junto al diseñador japonés Hiroshi Fujiwara con motivo del vigésimo quinto aniversario de Pokémon. La pieza, número 11/25, es una de las más codiciadas del coleccionismo contemporáneo y está valorada entre 50.000 y 70.000 euros, según la casa de subastas.