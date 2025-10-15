Home Vanguardia "aseguran que paloma mami estaría en una relación con rauw alejand..."

Aseguran que Paloma Mami estaría en una relación con Rauw Alejandro

Los rumores de este posible romance aumentaron en los últimos días, en medio de la visita del cantante puertorriqueño a nuestro país, pues unas imágenes publicadas en redes sociales evidenciaron que ambos estarían compartiendo en el Cajón del Maipo.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

En medio de la visita de Rauw Alejandro en Chile, debido a los tres conciertos programados en nuestro país por su gira “Cosa Nuestra World Tour”, comenzaron a aumentar los rumores del posible romance entre el artista puertorrieuqeño y la cantante nacional, Paloma Mami. 

Las especulaciones habían iniciado hace algunos meses, luego de que la cantante mexicana, Yeri Mua, revelara en una entrevista que su “crush” era Rauw Alejandro. No obstante, en esa ocasión señaló: “Me dijeron por ahí que anda con Paloma Mami, pero yo la amo a la Paloma Mami, no pasa nada. A ella jamás le robaría el novio”. 

Y ahora, durante la estadía del artista en nuestro país nuevamente tomaron fuerza estos rumores, ya que el intérprete de “El Efecto” ha estado descansando en el Cajón del Maipo, mismo lugar desde donde la voz de “Not Steady” publicó fotos en redes sociales.

En paralelo, el periodista de farándula, Pablo Candia, aseguró que la pareja ya llevaría “muchos meses juntos, e incluso han visitado el sur del país, donde vive la familia de Paloma. Está enamoradísima de él”. 

De momento, tanto Rauw Alejandro, de 32 años, como Paloma Mami, de 25, no se han referido a este supuesto romance. 

En tanto, los fanáticos esperan que la chilena acompañe este miércoles al cantante en su último show en el Movistar Arena, para interpretar juntos su colaboración “La Freak”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia

VIDEO: La casa de subastas Aguttes pone a la venta un ...

La casa de subastas francesa Aguttes pondrá a la venta el próximo 22 de octubre una escultura de Pikachu hecha en cristal Baccarat, creada junto al diseñador japonés Hiroshi Fujiwara con motivo del vigésimo quinto aniversario de Pokémon. La pieza, número 11/25, es una de las más codiciadas del coleccionismo contemporáneo y está valorada entre 50.000 y 70.000 euros, según la casa de subastas.

Leer mas
Triunfo

Revelan que Clark habló con Milad para pedir postergac...

El presidente de Azul Azul habría conversado con el mandamás de la ANFP para solicitar la reprogramación del encuentro con Universidad Católica, el cual está agendado en medio de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Leer mas
Política

UDI amenaza con acusación constitucional si ministro P...

“Estamos el día de hoy anunciando una acusación constitucional en contra del ministro de Energía por la grave negligencia respecto a la fórmula de cálculo de la tarifa eléctrica”, declaró el diputado Juan Antonio Coloma.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
3
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/