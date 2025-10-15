Aseguran que Paloma Mami estaría en una relación con Rauw Alejandro

En medio de la visita de Rauw Alejandro en Chile, debido a los tres conciertos programados en nuestro país por su gira “Cosa Nuestra World Tour”, comenzaron a aumentar los rumores del posible romance entre el artista puertorrieuqeño y la cantante nacional, Paloma Mami.

Las especulaciones habían iniciado hace algunos meses, luego de que la cantante mexicana, Yeri Mua, revelara en una entrevista que su “crush” era Rauw Alejandro. No obstante, en esa ocasión señaló: “Me dijeron por ahí que anda con Paloma Mami, pero yo la amo a la Paloma Mami, no pasa nada. A ella jamás le robaría el novio”.

Y ahora, durante la estadía del artista en nuestro país nuevamente tomaron fuerza estos rumores, ya que el intérprete de “El Efecto” ha estado descansando en el Cajón del Maipo, mismo lugar desde donde la voz de “Not Steady” publicó fotos en redes sociales.

En paralelo, el periodista de farándula, Pablo Candia, aseguró que la pareja ya llevaría “muchos meses juntos, e incluso han visitado el sur del país, donde vive la familia de Paloma. Está enamoradísima de él”.

De momento, tanto Rauw Alejandro, de 32 años, como Paloma Mami, de 25, no se han referido a este supuesto romance.

En tanto, los fanáticos esperan que la chilena acompañe este miércoles al cantante en su último show en el Movistar Arena, para interpretar juntos su colaboración “La Freak”.