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VIDEO: Las imágenes de Kim Jong Un y su hija conduciendo un tanque
La agencia de inteligencia de Corea del Sur considera que la hija adolescente de Kim Jong Un estaría siendo posicionada como su sucesora, según informaron legisladores tras acceder a antecedentes recientes. La evaluación surge a partir de nuevas apariciones públicas de la menor. Una de ellas la muestra conduciendo un tanque, lo que sería una señal deliberada para reforzar su imagen de liderazgo.