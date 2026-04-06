La agencia de inteligencia de Corea del Sur considera que la hija adolescente de Kim Jong Un estaría siendo posicionada como su sucesora, según informaron legisladores tras acceder a antecedentes recientes. La evaluación surge a partir de nuevas apariciones públicas de la menor. Una de ellas la muestra conduciendo un tanque, lo que sería una señal deliberada para reforzar su imagen de liderazgo.