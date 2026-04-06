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Bono Logro Escolar: Conoce su monto para este 2026 y cuándo se paga 

El aporte se entrega en dos tramos, y busca beneficiar a los alumnos pertenecientes a grupos más vulnerables, que además se encuentren dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.

Leonardo Medina
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Bono Logro Escolar: Conoce su monto para este 2026 y cuándo se paga 

Uno de los beneficios destinados a los estudiantes de nuestro país es el Bono Logro Escolar, el cual busca reconocer a aquellos alumnos con un buen rendimiento académico.

El aporte no requiere postulación, ya que se otorga directamente a quienes cumplan con ciertos requisitos. 

Monto y requisitos

Este bono se entrega a estudiantes cuyas familias pertenezcan al 30% más vulnerable de la población. 

A la vez, los alumnos se deben encontrar dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.

La ayuda económica se paga en dos tramos. Para este 2026, los montos serán los siguientes: 

  • $85.057: Para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.
  • $51.036: Para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Por su parte, los requisitos para acceder al Bono Logro Escolar son: 

  • Tener 24 años de edad o menos
  • Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, al 31 de marzo del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el bono. 
  • Cursar entre 5º básico y 4º medio, durante el año inmediatamente anterior.
  • Estar en el 30% de mejor rendimiento académico de tu promoción o grupo de egreso durante el año anterior.
  • Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media, reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

¿Cuándo se paga?

El beneficio se paga durante el mes de septiembre de cada año, a través de BancoEstado.

En caso de no tener una cuenta bancaria vigente, se necesitará la cédula de identidad del receptor o receptora de pago para activar la CuentaRUT

Cabe destacar que el bono es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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