Bono Logro Escolar: Conoce su monto para este 2026 y cuándo se paga 

Uno de los beneficios destinados a los estudiantes de nuestro país es el Bono Logro Escolar, el cual busca reconocer a aquellos alumnos con un buen rendimiento académico.
El aporte no requiere postulación, ya que se otorga directamente a quienes cumplan con ciertos requisitos.
Monto y requisitos
Este bono se entrega a estudiantes cuyas familias pertenezcan al 30% más vulnerable de la población.
A la vez, los alumnos se deben encontrar dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.
La ayuda económica se paga en dos tramos. Para este 2026, los montos serán los siguientes:
- $85.057: Para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.
- $51.036: Para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.
Por su parte, los requisitos para acceder al Bono Logro Escolar son:
- Tener 24 años de edad o menos
- Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, al 31 de marzo del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el bono.
- Cursar entre 5º básico y 4º medio, durante el año inmediatamente anterior.
- Estar en el 30% de mejor rendimiento académico de tu promoción o grupo de egreso durante el año anterior.
- Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media, reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).
¿Cuándo se paga?
El beneficio se paga durante el mes de septiembre de cada año, a través de BancoEstado.
En caso de no tener una cuenta bancaria vigente, se necesitará la cédula de identidad del receptor o receptora de pago para activar la CuentaRUT.
Cabe destacar que el bono es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado.