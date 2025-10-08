Home Vanguardia video: más de 300.000 fotografías fueron salvadas del ...
VIDEO: Más de 300.000 fotografías fueron salvadas del barro tras el DANA del 2024 en España
La Universitat Politècnica de Valencia (UPV) lleva once meses ocupándose de la restauración de las 340.000 fotografías que familias y vecinos de la zona afectada por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) rescataron del barro. Las fotografías restauradas se han empezado a devolver a las familias con una copa digitalizada también para que puedan tenerlas almacenadas de otra manera distinta al papel.