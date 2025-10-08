La Universitat Politècnica de Valencia (UPV) lleva once meses ocupándose de la restauración de las 340.000 fotografías que familias y vecinos de la zona afectada por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) rescataron del barro. Las fotografías restauradas se han empezado a devolver a las familias con una copa digitalizada también para que puedan tenerlas almacenadas de otra manera distinta al papel.