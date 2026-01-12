Rusia afirma que sus fuerzas han atacado objetivos del complejo militar-industrial ucranio, mientras que Ucrania, anuncia ataques contra plataformas rusas de perforación petrolera en el mar Caspio. Además, el ministerio de Defensa de Rusia indicó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron dos bombas aéreas guiadas y derribaron 130 vehículos aéreos no tripulados de ala fija.