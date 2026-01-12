Vicente Pizarro fue presentado en Rosario Central: “Es un peldaño más arriba, el fútbol chileno ha ido decayendo”

Este lunes, y tras haber disputado su primer amistoso con el equipo, Vicente Pizarro fue presentado oficialmente como refuerzo de Rosario Central para la temporada 2026.
Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.
En su presentación oficial como refuerzo del elenco argentino, el ex Colo Colo subrayó que la liga trasandina es “muy competitiva” y comentó que “quería dar un paso hacia adelante en mi carrera”.
