Vicente Pizarro fue presentado en Rosario Central: “Es un peldaño más arriba, el fútbol chileno ha ido decayendo”

En su presentación oficial como refuerzo del elenco argentino, el ex Colo Colo subrayó que la liga trasandina es “muy competitiva” y comentó que “quería dar un paso hacia adelante en mi carrera”.

Leonardo Medina
Vicente Pizarro fue presentado en Rosario Central: “Es un peldaño más arriba, el fútbol chileno ha ido decayendo”

Este lunes, y tras haber disputado su primer amistoso con el equipo, Vicente Pizarro fue presentado oficialmente como refuerzo de Rosario Central para la temporada 2026.

