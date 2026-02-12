El atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych dijo que su sueño olímpico se esfumó tras ser excluido de la competición este jueves. Heraskevych, uno de los favoritos para ganar una medalla en los Juegos de Milán-Cortina, fue excluido de la carrera tras rechazar una petición de última hora del Comité Olímpico Internacional para que no utilizara un casco en homenaje a los más de 20 atletas y entrenadores fallecidos en la guerra de su país con Rusia.