Qué hacer en Santiago: supermercados asiáticos que tienes que conocer

Si estás armando tu lista de qué hacer en Santiago, visitar supermercados asiáticos puede convertirse en un panorama tan entretenido como inesperado.

Desde ingredientes tradicionales coreanos hasta bebidas y dulces inspirados en animé, estos espacios se han transformado en puntos de encuentro para fanáticos de la gastronomía oriental y la cultura japonesa.

Ya sea para cocinar en casa, probar algo nuevo o simplemente curiosear entre nuevos productos, descubre esta ruta asiática por los supermercados de la ciudad.

Qué hacer en Santiago: dónde encontrar supermercados asiáticos en Patronato

Lotte Mart

Dirección: Eusebio Lillo 440 Local 35, Recoleta, Región Metropolitana.

Si quieres sumergirte en la cultura asiática a través de su gastronomía, tienes que visitar Lotte Mart. Ubicado en el barrio Patronato, este supermercado es conocido por ser uno de los más grandes del sector y por su amplia oferta de productos coreanos.

Aquí puedes encontrar desde ramen instantáneo, snacks y bebidas típicas de Corea del Sur, hasta ingredientes esenciales como gochujang, kimchi, algas, fideos, arroz especial y productos congelados.

Si quieres vivir una experiencia diferente, recorrer Lotte Mart en Patronato es una excelente alternativa para descubrir sabores coreanos sin salir de la capital.

Seúl Market

Dirección: Río de Janeiro 333, 8420388 Recoleta, Región Metropolitana.

Si estás pensando qué hacer en Santiago, Seúl Market es un supermercado de origen coreano, que nace con el objetivo de promover e intercambiar cultura a través de la gastronomía, acercando los sabores tradicionales de Corea a Chile.

Además de una amplia variedad de snacks virales, ramens, fideos, condimentos, bebidas y productos de fermentación como kimchi de repollo y rábano, cuentan con productos veganos.

Uno de sus grandes diferenciales es que dispone de mesas y sillas para que puedas probar platos express ahí mismo, transformando la visita en una experiencia gastronómica completa.

Qué hacer en Santiago: tiendas asiáticas que vale la pena recorrer en la ciudad

K-punto Mart

Dirección: Manuel Montt 387, Buin, Región Metropolitana.

Dirección: Av. San Martín 555, Centro comercial Paseo Buin, Región Metropolitana.

Si estás pensando qué hacer cerca de la capital y quieres un panorama distinto, K-Punto Mart es una alternativa entretenida. Esta tienda de conveniencia ubicada en Buin, se ha convertido en un paseo corto pero diferente para quienes quieren probar sabores nuevos sin viajar lejos.

Aquí encontrarás snacks coreanos llamativos, bebidas importadas, dulces y ramens que suelen volverse virales en redes sociales. Es el lugar ideal para ir a “regalonear”, elegir productos curiosos y armar una pequeña degustación en familia.

Uno de sus atractivos más recientes es su máquina sorpresa de cartas Pokémon, donde puedes probar tu suerte, girar y llevarte una carta al azar. Un detalle que conecta con los fanáticos de la cultura japonesa.

@kpuntomartbuin 🙀Somos la primera tienda de conveniencia coreana en Buin🙀 Ven y vive la experiencia a solo 45 min de Santiago te esperamos con tus productos favoritos para que disfrutes como en los K-DRAMAS 🫰🏻✨ 📍paseo Buin local 10 📍 Manuel Montt 387 Y también tenemos restaurante con el mejor sabor casero coreano de toda la zona sur 😍🍲 #sanbernardo #paine #buin #kdramas #KdramaFood ♬ sonido original – Kpuntomart_🇰🇷

Orient Market

Dirección: Exposición 300, Estación Central, Región Metropolitana.

Si eres fanático del anime o la cultura japonesa, Orient Market es una parada que no puede faltar en tu ruta. Este supermercado asiático destaca por su amplia variedad de productos importados, ideales tanto para cocinar como para probar snacks diferentes.

Puedes encontrar ramens, fideos, salsas, condimentos, dulces y bebidas típicas de distintos países de Asia. Además de su selección de productos vinculados a la cultura japonesa, contando con bebidas y snacks con personajes de animes.

Gangnam Market

Dirección: Mallplaza Los Dominicos, Av. Padre Hurtado Sur 875, pisoo 3, Las Condes, Región Metropolitana.

Si aún no sabes qué hacer en Santiago y quieres vivir una experiencia única dentro de un espacio dedicado a la cultura asiática, Gangnam Market es una excelente parada. Este supermercado forma parte del Callejón Asiático en el tercer piso del Mallplaza Los Dominicos, un sector pensado para quienes quieren explorar tiendas, productos y sabores orientales sin salir de la capital.

En Gangnam Market puedes encontrar una selección de productos asiáticos, desde snacks y bebidas tradicionales hasta ingredientes para preparar diferentes platos. La ambientación del Callejón Asiático te transporta a un lugar lleno de comercios orientales, ideal para explorar y probar productos nuevos.