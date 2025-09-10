“No digas que fue un sueño”. El mito de Cleopatra se hace realidad en la exposición inmersiva en el Centro de Creación Contemporánea de Madrid. Con tecnología de última generación, que incluye hologramas, realidad virtual y metaverso, la muestra acerca a todos los públicos un personaje histórico cuyo poder de seducción ha trascendido el tiempo. Revisa los registros.