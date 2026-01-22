Home Internacional video: zelenski afirma que “maduro está siendo j...
VIDEO: Zelenski afirma que “Maduro está siendo juzgado, pero Putin no”
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, decidió elevar el tono de su mensaje este jueves durante su intervención en el Foro de Davos, donde lanzó una crítica directa a los líderes europeos. Zelenski acusó a Europa de encontrarse en “modo Groenlandia”, reprochando a los gobiernos del continente que se parapeten tras el liderazgo de Trump en relación con Ucrania y otras crisis geopolíticas, en lugar de asumir una iniciativa propia.