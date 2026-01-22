El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, decidió elevar el tono de su mensaje este jueves durante su intervención en el Foro de Davos, donde lanzó una crítica directa a los líderes europeos. Zelenski acusó a Europa de encontrarse en “modo Groenlandia”, reprochando a los gobiernos del continente que se parapeten tras el liderazgo de Trump en relación con Ucrania y otras crisis geopolíticas, en lugar de asumir una iniciativa propia.