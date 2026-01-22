Home Viajes "los mejores panoramas gratis cerca del metro: qué hacer en santia..."

Los mejores panoramas gratis cerca del Metro: qué hacer en Santiago

Museos, parques, centros culturales y edificios históricos con entrada liberada son panoramas cercanos al transporte público, perfectos para disfrutar durante el día. Descubre acá algunas alternativas.

 

Benjamin Diaz
Comparte esta noticia
Los mejores panoramas gratis cerca del Metro: qué hacer en Santiago

Aprovechar estos panoramas gratuitos cercanos al Metro es una forma simple y accesible de redescubrir Santiago, ya sea para un paseo familiar, una pausa cultural o una caminata urbana en cualquier época del año.

Para quienes buscan qué hacer en Santiago, desde La Nación recomendamos estos panoramas imperdibles.

Aldea del Encuentro

Ubicada en la comuna de La Reina, la Aldea del Encuentro es un espacio cultural ideal para recorrer con calma, donde puedes realizar un caminata por el Paseo Artes La Reina, instancia en la que es posible conocer de cerca el trabajo de distintos artesanos dedicados a la orfebrería, marroquinería, escultura, mosaico y otras disciplinas. 

El recinto alberga una variada oferta de talleres, como danza, dibujo, yoga y acuarela, junto a obras de teatro, exposiciones y actividades. Además de funciones y presentaciones en vivo, como las de Teatro a Mil, por lo que te recomendamos estar pendiente de su página web y redes para mantenerte al tanto.

Además, tiene una cafetería, perfecta para hacer una pausa y disfrutar del entorno. 

Está ubicado en Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750, en la comuna de La Reina, y para llegar desde el metro, el más cercano es Fernando Castillo Velasco de la Línea 3. Donde deberás tomar las micros 403 y 422 para un viaje de 16 minutos para llegar.

Los horarios dependen de la función o actividad. Y el Paseo Artes La Reina funciona de martes a sábado, entre las 11:00 y las 18:00 horas durante otoño, invierno y primavera, y extiende su horario hasta las 19:00 horas en la temporada de verano.

@franklinmgil

Aldea del encuentro Acceso totalmente gratis, se encuentra ubicado en av. alcalde 9750, la reina . Cuenta con espacio al aire libre para compartir en familia, también tiene un paseo de arte, donde encontrarás diferentes tiendas y podrás ver artesanos elaborando esculturas con sus propias manos, también cuenta con una huerta , cafetería y son totalmente Petfrendly , Horario de los artesanos: Miércoles, jueves y sábados 11:00 hrs a 19:00 hrs Horario de Aldea el Encuentro : lunes a sábados de 8:30 a 6:00 hrs Así que si te gustó esta información compártela y sígueme para más datos. . #aldeadelencuentro #lareina #panoramagratis #huerta #viral #viralvideo #venezolanosenchile #venezolanosensantiago #parati #verano #perfrendly #chilepoh #panorama #munilareina #naturaleza

♬ Corporate VP/Company Introduction Sad System Procedure Video(1344759) – Beats No Ease

Museo Nacional de Bellas Artes

Si buscas qué hacer en Santiago aprovechando la excelente conectividad de la ciudad, el Museo Nacional de Bellas Artes es una de las opciones culturales más accesibles y gratis en la ciudad.

Al estar ubicado a solo pasos de la estación Bellas Artes (Línea 5), este edificio patrimonial está a solo 3 minutos caminando, además para complementar la experiencia esta un paseo tranquilo por Parque Forestal.

Actualmente, el museo alberga la exposición “145 años: Historias de una colección”, un recorrido imperdible por el patrimonio artístico del museo y chileno, además de diversas muestras temporales que se renuevan durante todo el año.

Funciona de martes a domingo, entre las 10:00 y las 18:30 horas.

@kattyraanahya

una mañana llenando nos de cultura 🎨🎭panorama imperdible el museo de bellas artes en Santiago.. tiene una arquitectura increíble y además de obras muy inspiradoras , es un lugar imperdible que debes visitar . . #museo #panoramas #museodebellasartes #enfamilia #viernes . .

♬ Golden Hour: Piano Version (Cover) – Andy Morris

Parque Cerro Calán

Ubicado en la comuna de Las Condes, el Parque Cerro Calán es una excelente opción por su accesibilidad y gratuidad.

Para llegar, se debe hacerlo desde la estación Los Dominicos (Línea 1) y caminar hasta Camino El Observatorio 1515, en un trayecto aproximado de 20 minutos hasta la entrada del parque.

El recorrido, de cerca de 2 kilómetros, permite disfrutar de vistas únicas de la ciudad y puede realizarse en compañía de mascotas, ya que el parque es pet friendly y cuenta con bebederos y dispensadores de bolsas para sus necesidades a lo largo del trayecto, perfecto para quienes buscan qué hacer en Santiago.

El atractivo del parque se potencia con la presencia del Observatorio Astronómico Nacional en su cumbre, donde es posible participar en visitas guiadas nocturnas. Para más información y para obtener cupos, se recomienda revisar la página del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile.

El parque se encuentra abierto todos los días, entre las 07:30 y las 20:00 horas.

Palacio Pereira

Es una joya de la arquitectura neoclásica que sorprende por su entrada liberada y su inmejorable ubicación a pasos del Metro Santa Ana (Líneas 2 y 5), una caminata corta de 4 minutos.

Este espacio, que durante décadas estuvo en ruinas, hoy funciona como un centro cultural donde la historia y la modernidad conviven bajo techos de doble altura y patios interiores llenos de luz natural. 

Además de su impresionante estructura, el palacio alberga una biblioteca pública, salas de exhibición y un centro de documentación.

También funcionan ahí las oficinas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, el Servicio Nacional del Patrimonio y el Consejo de Monumentos Nacionales.

El espacio funciona de lunes a sábado, entre las 10:00 y las 18:00 horas.

@polettcongps

Parte 4 | Palacio Pereira 📍 En pleno centro de Santiago hay un palacio que parece sacado de Europa y que puedes visitar GRATIS 😱  🏰El Palacio Pereira es una joya patrimonial escondida a pasos del metro Santa Ana y no te imaginas todo lo que tiene dentro🏛️ 🎥 En este video te muestro cómo llegar al palacio Pereira 🏯 ✅ Cuenta con una cafetería escondida ☕️ y los rincones más lindos para tus fotos 📸 🎫 Entrada 100% gratuita Huérfanos #1515 Ideal para panoramas culturales 🖼️ 📸 Instagram: @palacio_pereira  🔁 Compártelo con quien ama los lugares ocultos de Santiago #PalacioPereira #SantiagoDeChile #PanoramasGratis 100%gratis #santiago #palacios #comollegaralpalaciopereira #panoramasensantiago #panoramasgratuitos #quehacerensantiago

♬ Pop rock with a refreshing band feel(1523222) – POLARIS PLUS
Source Texto: La Nación / Foto: Consejo de Monumentos Nacionales
Comparte esta noticia
Benjamin Diaz https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Qué hacer en Santiago: un recorrido por sus fuentes de...

Un recorrido distinto por la ciudad que invita a descubrir Santiago a través de sus fuentes de agua más emblemáticas. Espacios urbanos que combinan historia, arquitectura y descanso.

Leer mas
Internacional
VIDEO: Zelenski afirma que “Maduro está siendo j...

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, decidió elevar el tono de su mensaje este jueves durante su intervención en el Foro de Davos, donde lanzó una crítica directa a los líderes europeos. Zelenski acusó a Europa de encontrarse en “modo Groenlandia”, reprochando a los gobiernos del continente que se parapeten tras el liderazgo de Trump en relación con Ucrania y otras crisis geopolíticas, en lugar de asumir una iniciativa propia.

Leer mas
Economía
Bolsa de Santiago cierra este jueves sobre 11.500 punt...

El principal índice accionario cerró la jornada en 11.507,70 puntos, en un contexto marcado por el retorno del apetito por riesgo en distintos mercados bursátiles internacionales.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Benjamin Diaz
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/