Los mejores panoramas gratis cerca del Metro: qué hacer en Santiago

Aprovechar estos panoramas gratuitos cercanos al Metro es una forma simple y accesible de redescubrir Santiago, ya sea para un paseo familiar, una pausa cultural o una caminata urbana en cualquier época del año.

Para quienes buscan qué hacer en Santiago, desde La Nación recomendamos estos panoramas imperdibles.

Aldea del Encuentro

Ubicada en la comuna de La Reina, la Aldea del Encuentro es un espacio cultural ideal para recorrer con calma, donde puedes realizar un caminata por el Paseo Artes La Reina, instancia en la que es posible conocer de cerca el trabajo de distintos artesanos dedicados a la orfebrería, marroquinería, escultura, mosaico y otras disciplinas.

El recinto alberga una variada oferta de talleres, como danza, dibujo, yoga y acuarela, junto a obras de teatro, exposiciones y actividades. Además de funciones y presentaciones en vivo, como las de Teatro a Mil, por lo que te recomendamos estar pendiente de su página web y redes para mantenerte al tanto.

Además, tiene una cafetería, perfecta para hacer una pausa y disfrutar del entorno.

Está ubicado en Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750, en la comuna de La Reina, y para llegar desde el metro, el más cercano es Fernando Castillo Velasco de la Línea 3. Donde deberás tomar las micros 403 y 422 para un viaje de 16 minutos para llegar.

Los horarios dependen de la función o actividad. Y el Paseo Artes La Reina funciona de martes a sábado, entre las 11:00 y las 18:00 horas durante otoño, invierno y primavera, y extiende su horario hasta las 19:00 horas en la temporada de verano.

Museo Nacional de Bellas Artes

Si buscas qué hacer en Santiago aprovechando la excelente conectividad de la ciudad, el Museo Nacional de Bellas Artes es una de las opciones culturales más accesibles y gratis en la ciudad.

Al estar ubicado a solo pasos de la estación Bellas Artes (Línea 5), este edificio patrimonial está a solo 3 minutos caminando, además para complementar la experiencia esta un paseo tranquilo por Parque Forestal.

Actualmente, el museo alberga la exposición “145 años: Historias de una colección”, un recorrido imperdible por el patrimonio artístico del museo y chileno, además de diversas muestras temporales que se renuevan durante todo el año.

Funciona de martes a domingo, entre las 10:00 y las 18:30 horas.

Parque Cerro Calán

Ubicado en la comuna de Las Condes, el Parque Cerro Calán es una excelente opción por su accesibilidad y gratuidad.

Para llegar, se debe hacerlo desde la estación Los Dominicos (Línea 1) y caminar hasta Camino El Observatorio 1515, en un trayecto aproximado de 20 minutos hasta la entrada del parque.

El recorrido, de cerca de 2 kilómetros, permite disfrutar de vistas únicas de la ciudad y puede realizarse en compañía de mascotas, ya que el parque es pet friendly y cuenta con bebederos y dispensadores de bolsas para sus necesidades a lo largo del trayecto, perfecto para quienes buscan qué hacer en Santiago.

El atractivo del parque se potencia con la presencia del Observatorio Astronómico Nacional en su cumbre, donde es posible participar en visitas guiadas nocturnas. Para más información y para obtener cupos, se recomienda revisar la página del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile.

El parque se encuentra abierto todos los días, entre las 07:30 y las 20:00 horas.

Palacio Pereira

Es una joya de la arquitectura neoclásica que sorprende por su entrada liberada y su inmejorable ubicación a pasos del Metro Santa Ana (Líneas 2 y 5), una caminata corta de 4 minutos.

Este espacio, que durante décadas estuvo en ruinas, hoy funciona como un centro cultural donde la historia y la modernidad conviven bajo techos de doble altura y patios interiores llenos de luz natural.

Además de su impresionante estructura, el palacio alberga una biblioteca pública, salas de exhibición y un centro de documentación.

También funcionan ahí las oficinas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, el Servicio Nacional del Patrimonio y el Consejo de Monumentos Nacionales.

El espacio funciona de lunes a sábado, entre las 10:00 y las 18:00 horas.