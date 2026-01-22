Bolsa de Santiago cierra este jueves sobre 11.500 puntos luego que Trump moderara su discurso por Groenlandia

El IPSA de la Bolsa de Santiago alcanzó este jueves un nuevo máximo histórico, consolidando su tendencia alcista.

El principal índice accionario cerró la jornada en 11.507,70 puntos, en un contexto marcado por el retorno del apetito por riesgo en distintos mercados bursátiles internacionales, recogió Radio Biobío.

Este escenario se dio luego de que el presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, desistiera de su intención de utilizar la fuerza militar para avanzar en su objetivo de quedarse con Groenlandia.

Tras su intervención del miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, Trump además afirmó que se alcanzó una suerte de acuerdo preliminar con la OTAN, lo que implicó dejar atrás la amenaza de imponer aranceles a los países europeos contrarios a la anexión del territorio actualmente controlado por Dinamarca.

Entre las acciones locales con mayores alzas destacaron Mallplaza (6,50%), Banco Santander (5,54%) y Banco de Chile (3,79%). En tanto, entre los papeles más transados, lideró Latam Airlines, seguida por Banco de Chile y SQM-B.

En el mercado cambiario, el dólar terminó la sesión por debajo de los $970, cerrando específicamente en $869,5, en un contexto de sostenida debilidad de la divisa estadounidense a nivel global. En esta línea, el índice DXY, que mide el desempeño del dólar frente a otras monedas, retrocedió 0,41%.

Respecto al cobre, pese a mostrar caídas iniciales, logró revertir la tendencia y en el mercado Comex de Nueva York subió 0,60% hasta los US$5,80 la libra, lo que entregó respaldo adicional al peso chileno frente al dólar.