Violento portonazo en Puente Alto: delincuentes intimidaron a madre y sus hijos

El hecho se registró cerca de las 8:30 horas de este jueves. En ese momento, tres sujetos descendieron de un automóvil blanco y se acercaron al auto de la víctima.

Eduardo Córdova
Una madre y sus hijos fueron víctimas de un violento portonazo en la comuna de Puente Alto. El asalto ocurrió cuando la familia se encontraba al interior de su vehículo, estacionado frente a un domicilio.

El hecho se registró cerca de las 21 horas de este jueves. En ese momento, tres sujetos descendieron de un automóvil blanco y se acercaron al auto de la víctima.

Los delincuentes amenazaron a la conductora para concretar el robo. Pese a la situación, la madre logró bajar del vehículo junto a sus dos hijos menores de edad.

La banda finalmente se llevó el automóvil y huyó del lugar. Hasta ahora, las autoridades continúan con las diligencias para dar con el paradero de los responsables.

Durante la misma jornada se registró otro delito similar en la comuna de Maipú. En ese caso, una madre y su hija de 3 años sufrieron el robo de su vehículo.

El asalto ocurrió a las afueras de un jardín infantil, lo que generó preocupación entre apoderados y vecinos del sector.

