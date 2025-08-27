Violento robo en Lo Barnechea: delincuentes ataron a dueño de casa y se llevaron su vehículo

Tres sujetos amarraron de pies y manos a un hombre en medio de un violento asalto ocurrido en la noche del martes en una vivienda de la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana.

El hecho se produjo cerca de las 22:30 horas en la calle Del Monje, cuando la víctima fue sorprendida dentro de su casa por tres individuos con el rostro cubierto.

Los delincuentes portaban armas de fuego y exigieron al afectado entregar joyas y las claves de sus tarjetas bancarias. Tras ello, lo ataron en el dormitorio y se llevaron diversas especies junto con un vehículo marca Audi.

El hombre logró liberarse de las ataduras y pedir ayuda tras saltar una pandereta. Finalmente, la Fiscalía instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) para encabezar las diligencias correspondientes al caso.