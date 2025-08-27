Home Nacional "violento robo en lo barnechea: delincuentes ataron a dueño de cas..."

Violento robo en Lo Barnechea: delincuentes ataron a dueño de casa y se llevaron su vehículo

El hecho se produjo cerca de las 22:30 horas en la calle Del Monje, cuando la víctima fue sorprendida dentro de su casa por tres individuos con el rostro cubierto.

Eduardo Córdova
Tres sujetos amarraron de pies y manos a un hombre en medio de un violento asalto ocurrido en la noche del martes en una vivienda de la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana.

Los delincuentes portaban armas de fuego y exigieron al afectado entregar joyas y las claves de sus tarjetas bancarias. Tras ello, lo ataron en el dormitorio y se llevaron diversas especies junto con un vehículo marca Audi.

El hombre logró liberarse de las ataduras y pedir ayuda tras saltar una pandereta. Finalmente, la Fiscalía instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) para encabezar las diligencias correspondientes al caso.

