Vodanovic y proceso constituyente: “Creo que podríamos bailar cueca con un acuerdo”

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, dijo la mañana de este lunes que en el oficialismo no se plantea la idea de elegir una Convención Constitucional mixta para que redacte una nueva propuesta de Carta Magna.



En declaraciones a Radio Pauta, declaró que “hay que escuchar a la derecha, pero nosotros no estamos abiertos a que la Convención sea mixta, es decir, mitad experta y elegida”.



Sin embargo, sostuvo que se está de acuerdo con un comité de expertos que asesore el proceso constituyente. “Lo que necesitamos es que los expertos sean personas transversales, que sean expertos realmente en sus temas y que estén en esa calidad”, remarcó.



Respecto a la anterior Convención Constitucional, indicó que “algunos dirán que la mitad de la Convención eran abogados constitucionalistas, es cierto. Pero no estaban en esa calidad, estaban en calidad de constituyente, por lo tanto, tenían una posición política y no de experto”.



Vodanovic agregó que “pensamos que el voto obligatorio debería enmarcarse y volver (…) Hay que canalizar las demandas ciudadanas en la participación”.



Vodanovic se reunió en la noche del domingo con representantes del oficialismo y al finalizar manifestó que “al menos lo que estamos viendo entre nosotros y lo que ha manifestado parte importante de la derecha, yo creo que podríamos bailar cueca con un acuerdo” del proceso constituyente.



Sin embargo, manifestó que ve muy poco probable que la nueva Carta Fundamental quede promulgada antes de conmemorar 50 años del Golpe de Estado. “Los tiempos no dan para que esté una Constitución promulgada antes del 11 de septiembre próximo. Un año es un plazo breve considerando que las elecciones serían en marzo o abril del otro año”, dijo.