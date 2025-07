“Voy a jugar limpio”: Catalina Palacios pidió a sus seguidores no votar por ella en Miss Universo Chile

Un inusual llamado realizó en sus redes sociales Catalina Palacios, luego de solicitar a sus seguidores no votar por ella en el concurso de belleza, Miss Universo Chile 2025.

La ex “Mekano” y “Yingo”, de 45 años, y quien representa a la comuna de Maitencillo en el concurso, compartió un video en su cuenta de Instagram haciendo la singular petición, y explicó que su intención es que el público no gaste dinero en la votación.

“Les quiero pedir que para este certamen de Miss Universo Chile no voten por mí. Me acabo de enterar que los votos son pagados. Por ese motivo les pido que no voten por mí”, expresó Palacios.

Asimismo, comentó que “Chile está pasando por un proceso económico bastante difícil y delicado y los recursos económicos que tiene cada familia y cada persona les pido que por favor los destinen para sus asuntos más importantes y para sus gastos de necesidades básicas”.

“No voten por mí. Yo voy a jugar limpio. Voy a apelar al voto del jurado en esta competencia. Creo que es la forma correcta bajo las normas que acaban de surgir. Soy chilena y me importa la familia chilena”, añadió.

“Estos valores son los que yo he dicho siempre que quiero traspasarle a mi hija. Esto es parte de lo que yo he dicho que quiero heredarle a ella, cumplir mi sueño de una forma limpia y traspasarle los valores a mi hija”, sentenció.

Cabe destacar que la final de Miss Universo Chile 2025, instancia que contará con 25 candidatas de distintas regiones, se llevará a cabo el próximo 2 de agosto.