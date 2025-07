“Yo también soy un ciudadano español, europeo”: Martín de los Santos recriminó a juez brasileño y dijo que su detención era ilegal

Martín de los Santos protagonizó una polémica audiencia de formalización en Brasil, donde permanece detenido tras intentar fugarse luego de propinar una brutal golpiza al conserje Guillermo Oyarzún en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana.

El imputado respondió en portugués y discutió con el juez, interrumpiéndolo y generando un ambiente tenso durante la audiencia, la cual fue registrada por el canal Mega.

🔴 EXCLUSIVO: Tuvimos acceso a la audiencia de Martín de Los Santos en Brasil. El agresor de un conserje en Vitacura en mayo de este año se mostró desafiante frente al juez, además de indicar que fue "totalmente vulnerado". pic.twitter.com/mwFiVy6qC9 — Meganoticias (@meganoticiascl) July 11, 2025

“Tú ya me estás vulnerando mis derechos ahora. Yo no debería estar encerrado. Está todo mal”, comenzó diciendo el agresor, interpelando directamente al juez.

En su intervención, insistió en que no podían detenerlo y, como ya lo había hecho anteriormente en Chile, exigió que se le trasladara a Europa, argumentando que también tiene nacionalidad española.

“No pueden detenerme, lo lamento. Todo el mundo se va a enterar ¿Por qué? Porque yo estoy hablando, una, dos, tres… en mi Instagram, déjeme terminar, por favor… En mi Instagram tengo 1.7 millones; en mi primera cuenta, que bajaron, otros 2.5 millones”, agregó durante su alocución.

“Saben que hay un recurso vigente, ¿cómo no respetan eso en Brasil? Es muy grave”, reclamó, refiriéndose a una supuesta acción judicial a su favor.

“Yo estoy cumpliendo una orden”, le indicó el magistrado, ante lo cual De los Santos replicó de inmediato: “Esa orden es ilegal. Usted tiene que ver primero, no puede hacer caso”.

“EXIGIÓ” SER TRASLADADO A ESPAÑA

Martín de los Santos aseguró tener nacionalidad española y exigió ser enviado a Europa. “Yo también soy un ciudadano español, europeo, y si no me está dando mis garantías, que me manden a Europa, a España. Yo lo exijo, en esta audiencia que se me envíe a España”, sostuvo.

Frente a una presunta agresión física al momento de su detención, aseguró haber sido vulnerado. “Absolutamente (…) me vulneraron totalmente”, señaló.

Al ser consultado por posibles problemas de salud física o mental, respondió: “Autismo, TEA, Asperger”.