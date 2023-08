Zachary Levi pidió no acudir al cine a ver “la basura de Hollywood”

El actor estadounidense Zachary Levi, quien lidera la saga de DC Comics “Shazam”, realizó un llamado a los fanáticos a no ver las películas “basura” producidas por Hollywood.

Durante su participación en la Chicago Fan Expo, Levi realizó una serie de polémicos comentarios e instó a los fanáticos a no optar por esa “basura” “Personalmente creo que la cantidad de contenido que viene de Hollywood es una basura, porque no les importa hacer productos geniales para los fanáticos. Simplemente no les interesa”, comenzó diciendo el actor.

“¿Cuántas veces han visto un tráiler y han pensado ‘esto se ve muy bien’, pero cuando vas a ver la película terminas decepcionado”, se cuestionó.

“Ellos (los estudios) saben que ya compraste tu entrada y que estás en tu butaca, ya tienen tu dinero. Y la única forma que tenemos de cambiar esto es no ir a ver esa basura. Tenemos que activamente no elegir esa basura, va a ser una ayuda”, apuntó el protagonista de “Shazam! Fury of the Gods”, secuela del taquillero filme de superhéroes de 2019 que alcanzó poco más de 130 millones de dólares a nivel mundial.

Sobre lo último, Levi enfatizó que sabía que ha “sido parte de esto, y si bien me gustaría que fuesen buenas películas, sé que solo están bien. ¡No digo que ‘Shazam! Fury of the Gods’ sea una obra maestra al nivel de Orson Welles, pero es una buena película”, señaló el actor.