Briones: “El presupuesto del año 2021 no va a caer un peso”

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró que el presupuesto para el año 2021 “no va a caer un peso respecto al presupuesto excepcional que hemos tenido este año”.



En entrevista con Radio ADN, el secretario de Estado dijo que en el consejo de gabinete ampliado -que se realizó la tarde de este jueves en La Moneda- explicó a los ministros que los recursos para el próximo año se tendrán que priorizar.



“Siempre al elaborar el presupuesto uno tiene que entender muy bien dónde está parado y, por eso, yo les expuse a los ministros el contexto económico, que es evidente con la crisis del empleo y el mega desafío que enfrentamos en esta materia, que es una nuestra primera prioridad por lejos, pero también respecto a las cuentas fiscales. Simplemente, para ponerlo en perspectiva, nosotros este año vamos a cerrar con un déficit fiscal cercano al 10% del producto. Este es el déficit fiscal más grande desde el año 1972″, comentó Briones.



Remarcó que “lo que les planteé es que el próximo año también vamos a tener un año excepcional, un año donde vamos a tener que seguir navegando la pandemia, donde tenemos el mega desafío de recuperar los puestos de trabajo, recuperar el empleo y recuperar la economía. Y por lo tanto, el énfasis de este presupuesto y lo hemos llamado el ‘presupuesto del trabajo y de la recuperación’ es ese”.



“Al igual como lo hace cualquier familia cuando le cambian las circunstancias, cuando tiene contextos adversos como los que enfrentamos, esas familias cambian sus prioridades de gasto. Y no hay razón por la cual el Estado no tenga que hacer lo mismo”, añadió.



Pese a esto, Briones recalcó que no habrá una merma el próximo año. “El presupuesto del año 2021 no va a caer un peso respecto al presupuesto excepcional que hemos tenido este año. Eso es parte del acuerdo del plan económico de emergencia y la protección de los ingresos que sellamos a mediados de junio con los principales partido de oposición y los partidos oficialistas”, dijo.



“Tenemos un presupuesto en línea con el presupuesto expansivo 2020, pero con todo tenemos que hacer un esfuerzo todos por priorizar nuestros recursos, olvidarnos de que estamos en un año normal, porque no lo estamos, y esos recursos enfocarlos en sobreinvertir en las prioridades principales que vamos a tener el 2021 que son el empleo, la recuperación y, por cierto, los apoyos sociales”, sostuvo.



LA DISCUSIÓN POR EL SUELDO MÍNIMO



Frente a la discusión por el aumento salario mínimo, el titular de Hacienda insistió en que “uno quisiera que los niveles de ingresos de las familias fueran siempre los más altos posibles para tener un mayor nivel de bienestar”, pero también señaló que eso se logra “no solamente a través del salario mínimo”. “El salario mínimo es un instrumento y solo un instrumento”, aseguró.



“Acá ha habido un progreso del salario mínimo y ojalá ese progreso siga, todos queremos eso. El punto que hay que entender acá es que hoy día vivimos una situación del empleo que es dramática, que no habíamos experimentado hace décadas, desde los 80, y eso por supuesto exige una mirada distinta respecto al salario mínimo y no una mirada voluntarista”, indicó.



El secretario de Estado reiteró que el Gobierno ha estado abierto al diálogo en esta materia y que incluso hizo “una propuesta adicional”.



“Dijimos ‘tomemos la inflación esperada, hagamos un reajuste de 6 mil pesos’. Seis mil pesos son los dos últimos reajustes que hubo en el gobierno de la Presidenta Bachelet, sin crisis, sin este nivel de desempleo. Sin embargo, fue rechazado”, comentó.



“Honestamente no es responsable plantear reajustes como se ha dicho… el Partido Comunista hablaba de 30 mil pesos. No hemos tenido ningún reajuste de 30 mil pesos en los últimos diez años. No es realista plantear reajustes mayores que los que vimos en los últimos años de la Presidenta Bachelet sin crisis”, sentenció.



RECUPERACIÓN DEL EMPLEO



Briones también analizó el estudio realizado por el Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales UC, que reveló que en agosto se crearon 312 mil puestos de trabajo con respecto a julio.



“Creo que es una noticia positiva. Hay que mirarla con cautela como todas las noticias de esta crisis, porque lo que hemos aprendido es que hay mucha incertidumbre, pero lo que señala el estudio es bien intuitivo también”, afirmó.



“Esto va de la mano con los avances en reapertura, en desconfinamiento, en el ‘Paso a Paso’ que se ha venido produciendo y que permite que nuestra cotidianidad vuelva con diferencias marcadas, por cierto”, agregó.



Y completó que “la recuperación del empleo, la recuperación de la economía va de la mano de la posibilidad de que nosotros podamos retomar, con los debidos resguardos, con las diferencias del caso, nuestras actividades cotidianas partiendo por la actividad productiva, el comercio y el empleo”.