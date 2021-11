Kast y Boric se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial

"Quiero pedirles sentidamente, a José Antonio Kast y a Gabriel Boric, desde el fondo del alma, y con mi experiencia como Presidente de Chile, que busquen siempre los caminos de la paz y no de la violencia, de la unidad y no de la división. Del diálogo, y no de la descalificación, de la responsabilidad y no del populismo", remarcó el Mandatario.