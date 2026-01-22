145 brigadistas mexicanos llegaron a Chile para sumarse al combate de los incendios

La mañana de este jueves, un grupo de 145 brigadistas mexicanos aterrizó en Concepción, región del Biobío, para sumarse al combate de los incendios forestales en la zona, emergencia que ha dejado un saldo de 21 personas fallecidas.

Desde las redes sociales del Gobierno destacaron la llegada de los brigadistas, que según explicaron, se logró “gracias a la coordinación entre Cancillería, el Ministerio de Defensa, Conaf y la Fuerza Aérea de Chile”.

“Esta mañana aterrizaron en Concepción 145 brigadistas y más de 360 kilos de carga para el combate de incendios desde Guadalajara”, detallaron,

Además, mencionaron que “el contingente, compuesto por personal especializado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México, se desplegará en los múltiples focos de incendio activos desarrollando diversas tareas”.

Asimismo, el Presidente Gabriel Boric resaltó el acontecimiento, y agradeció a la la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

“Llegaron los brigadistas desde México! Muchas gracias ⁦@Claudiashein”, escribió en su cuenta de X, donde adjuntó una foto de los brigadistas.

Según consignó Radio Biobío, los funcionarios de la Comisión Nacional Forestal de México fueron recibidos por el delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco, la directora del Senapred y el director regional de la Conaf.

El citado medio indicó que en total son 7 brigadas forestales las que prestarán ayuda en las zonas devastadas y también en el combate activo de los incendios, como en Florida y Quillón.

El… pic.twitter.com/tOG8GCOxDT — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) January 22, 2026