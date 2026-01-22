Home Nacional "145 brigadistas mexicanos llegaron a chile para sumarse al combat..."

145 brigadistas mexicanos llegaron a Chile para sumarse al combate de los incendios

El equipo de brigadistas aterrizó en Concepción, tras una coordinación entre Cancillería, el Ministerio de Defensa, Conaf y la Fuerza Aérea de Chile. El Presidente Gabriel Boric destacó el gesto y agradeció a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
145 brigadistas mexicanos llegaron a Chile para sumarse al combate de los incendios

La mañana de este jueves, un grupo de 145 brigadistas mexicanos aterrizó en Concepción, región del Biobío, para sumarse al combate de los incendios forestales en la zona, emergencia que ha dejado un saldo de 21 personas fallecidas. 

Desde las redes sociales del Gobierno destacaron la llegada de los brigadistas, que según explicaron, se logró “gracias a la coordinación entre Cancillería, el Ministerio de Defensa, Conaf y la Fuerza Aérea de Chile”. 

“Esta mañana aterrizaron en Concepción 145 brigadistas y más de 360 kilos de carga para el combate de incendios desde Guadalajara”, detallaron, 

Además, mencionaron que “el contingente, compuesto por personal especializado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México, se desplegará en los múltiples focos de incendio activos desarrollando diversas tareas”. 

Asimismo, el Presidente Gabriel Boric resaltó el acontecimiento, y agradeció a la la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum. 

“Llegaron los brigadistas desde México! Muchas gracias ⁦@Claudiashein”, escribió en su cuenta de X, donde adjuntó una foto de los brigadistas. 

Según consignó Radio Biobío, los funcionarios de la Comisión Nacional Forestal de México fueron recibidos por el delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco, la directora del Senapred y el director regional de la Conaf.

El citado medio indicó que en total son 7 brigadas forestales las que prestarán ayuda en las zonas devastadas y también en el combate activo de los incendios, como en Florida y Quillón.

Carro de Bomberos volcó mientras combatían incendios: Hay siete voluntarios lesionados
Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
“La ley no es una opción”: Orellana aborda continuidad...

La ministra de la Mujer fue consultada por el perfil de su sucesora en el Gobierno de José Antonio Kast, y subrayó que “tal como me tocó a mí, hay cosas que independiente de lo que yo opine, hay que hacer, son las que son materias de ley”.

Leer mas
Nacional
Boric responde a críticas de diputada electa republica...

El Presidente reaccionó a las críticas de Paz Charpentier, quien había cuestionado la respuesta del Gobierno ante los incendios forestales.

Leer mas
Nacional
Gobierno confirma nuevo fallecido por incendios en Ñub...

En el último balance por la emergencia, el número de víctimas fatales aumentó a 21, y se contabilizaron 20.278 damnificados. A la vez, hay 544 personas alojadas en albergues.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/