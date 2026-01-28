4 tiendas de cómics y mangas: la ruta sobre qué hacer en Santiago

Si eres de los que siempre está buscando qué hacer en Santiago y eres un “geek” amante de los cómics, las novelas gráficas y el manga, esta ruta es para ti.

Desde La Nación te dejamos esta guía de cuatro locales que ofrecen desde los últimos lanzamientos de las grandes editoriales hasta tesoros difíciles de encontrar.

Crazy All Comics

Con décadas de trayectoria dedicada al mundo de los cómics y el manga, es ideal para fanáticos de todas las edades.

En sus estanterías es posible encontrar desde tomos de One Piece, Kimetsu no Yaiba o Gantz, hasta ediciones de superhéroes en distintos formatos como Omnibus, tapas duras y volúmenes individuales, además de novedades del cómic europeo.

La tienda ha sido parte de la Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA) y cuenta actualmente con cuatro locales: tres en Santiago y uno en Viña del Mar.

Puedes visitarlos en:

Casa Matriz: Galería de la Merced, Huérfanos 635, local 22 – Santiago

Galería de la Merced, Huérfanos 635, local 22 – Santiago Portal Lyon: Providencia 2198, local 63 – Santiago

Providencia 2198, local 63 – Santiago Paseo San Agustín: San Antonio 118, local 45 – Santiago

San Antonio 118, local 45 – Santiago Galería Suiza: Arlegui 414, locales 24-25 – Viña del Mar

Shazam Comics

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres una variedad de ofertas, Shazam Comics es una parada obligatoria.

Con más de 18 años de trayectoria, esta tienda se mantiene al día con las editoriales extranjeras, asegurando que las novedades lleguen al país en tiempo récord. Aquí podrás encontrar desde el nuevo Universo Absolute de DC (con Batman, Green Lantern y Superman) y Transformers Skybound, hasta el esperado cierre del universo Ultimate de Marvel en Ultimate Endgame.

Además, destacan sus promociones constantes con ofertas de hasta el 35% de descuento en diferentes formatos y editoriales.

Ubicados en:

Espacio Shazam: Marín 0279, Providencia.

Marín 0279, Providencia. Huérfanos: Huérfanos 714, local 8, Santiago Centro.

Huérfanos 714, local 8, Santiago Centro. Portal Lyon: Av. Providencia 2198, local 49, Providencia.

Taylor Comics

Si te encuentras por el sector de Estación Central, Taylor Comics es una de las paradas obligatorias que tienes que hacer. Ubicados en el Mall Arauco Estación (Local F516), esta tienda destaca por su variedad de ofertas, ideal para quienes buscan tesoros a precios más que accesibles.

En este rincón comiquero podrás encontrar un catálogo que abarca desde Marvel y DC hasta cómics europeos, manga y merchandising. Además, cuentan con un servicio de pedidos personalizados que trae títulos desde Argentina hasta España, permitiéndote conseguir los tomos más recientes de éxitos como Chainsaw Man o la nueva saga DC K.O.

Neo Tokyo

Para los fanáticos del manga y la cultura japonesa que buscan qué hacer en Santiago, una parada indispensable es Neo Tokyo, ubicada en el Mall Vivo Imperio (Local J10, Pasillo Asiático).

Este negocio, que abrió sus puertas en plena pandemia, se ha convertido en un referente para quienes buscan lo mejor del noveno arte japonés, ofreciendo desde los éxitos masivos como Demon Slayer y Spy x Family, hasta una variada selección de géneros como Seinen, Shonen y Boys Love.

Con las novedades en ediciones argentinas o españolas, todo lo que buscás está acá.