A las 15 horas de este miércoles se cierra el centro de Santiago por show de Año Nuevo en Torre Entel

El evento regresa después de siete años bajo el lema “Volvemos con todo”. La medida se mantendrá hasta las 7 horas de mañana.

Patricia Schüller Gamboa
A contar de las 15:00 horas de este miércoles comenzará el cierre de calles en el centro de Santiago con motivo del show Año Nuevo en la Torre Entel que, después de siete años, regresa bajo el lema “Volvemos con todo”. La medida se mantendrá hasta las 7 horas de mañana.

El perímetro de cierre es el siguiente:

– Poniente, Exposición.

– Norte, Huérfanos.

– Oriente, Vicuña Mackenna.

– Sur, Tarapacá-Sazié.

Al término de la celebración, que comenzará a las 20 horas, se reforzará la red de buses y Metro extenderá su servicio en la Línea 1 hasta las 01:30 horas del 1 de enero de 2026. La estación La Moneda estará cerrada a partir de las 15:00 horas de hoy.

Además, Metro contará con dos estaciones de ingreso: Los Héroes (accesos norte y sur) y Universidad de Chile (accesos Serrano -vereda sur- y Estado -vereda norte-), y siete de salida en Línea 1: San Pablo, Las Rejas, Estación Central, Baquedano, Tobalaba, Escuela Militar y Los Dominicos, y cuatro en Línea 3: Plaza Quilicura, Los Libertadores, Ñuñoa y Plaza Egaña.

Cronograma del show


El evento comenzará a las 20:00 horas y finalizará a las 00:30 horas, luego del esperado show de drones y pirotecnia.

La DJ Isabella Serafini será la encargada de iniciar la fiesta desde el escenario montado en la Alameda, a la altura de calle Morandé. A partir de las 21:00 horas, el público podrá disfrutar de los shows en vivo de destacados artistas nacionales como La Noche, Américo y Princesa Alba.

El momento más esperado llegará a las 00:00 horas, cuando se dará inicio al espectáculo pirotécnico para dar la bienvenida a 2026. Después, se invitará al público a corear la icónica canción de la festividad, “Un Año Más”, de la Sonora de Tommy Rey.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
