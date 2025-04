Abogado de Monsalve: “Tenemos que estudiar la resolución en su mérito”

Víctor Providel, abogado del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de mantener la prisión preventiva su defendido, imputado por violación y abuso sexual contra una subalterna.



“Tenemos que estudiar la resolución en su mérito, ya acordamos con don Manuel Monsalve mañana una reunión de trabajo para decidir en conjunto si vamos a impugnar esta resolución y a qué medios de impugnación vamos a recurrir”, indicó.



En cuanto a la resolución, la defensa señaló que “no es que la declaración de Manuel Monsalve lo perjudique, la resolución lo que señala es que no han variado los antecedentes que se tuvieron en vista al momento de decretar la prisión preventiva, y que los nuevos antecedentes que ha aportado la Fiscalía podrían perjudicarlo”.



Respecto a los resultados de la diligencia sobre la actividad que tuvo Monsalve en su celular en la noche en que habría ocurrido el delito, el abogado afirmó que “esas interacciones, indudablemente tenemos que analizarlas. Seguramente nos va a llevar a decretar algún tipo de diligencia, pero en lo concreto, en la acreditación de algún delito de violación o abuso sexual, creemos que no afectan la teoría de la defensa”.



“No hubo un abuso por parte de Manuel Monsalve de una situación de vulnerabilidad en la que pudo haber estado la denunciante”, añadió.



Según dijo, “nosotros nunca hemos afirmado, y tampoco Manuel Monsalve, que ha perdido la conciencia. Hemos señalado que tanto denunciante como Manuel Monsalve se encontraban en un estado afectado por el consumo de alcohol o algo más, pero indudablemente que lo que nosotros hemos formulado, que en ese estado en el cual se encontraban no pueden recordar lo que ocurrió la noche anterior”.



“Cuando una persona está en un estado de ebriedad, conserva funciones cognitivas mínimas para efectivamente desenvolverse en la vida (…) cuando las personas se encuentran en un estado como ese es posible realizar acciones como subirse a un taxi o manipular un teléfono celular”, agregó.



El defensor manifestó que “nosotros hemos sostenido que no hay elementos para sostener que al interior de la habitación 719 del Hotel Panamericano hubo un delito de violación”.



Recalcó que “no hay un relato tanto de la denunciante como denunciado que permitan reconstruir los hechos, por lo tanto, no hay nada que efectivamente nos diga cuándo, cómo y en qué circunstancias puede haber una relación sexual”.



“Creemos que la circunstancia que el Ministerio Público indica que la denunciante habría estado gravemente afectada por el alcohol y con pérdida de conciencia o incapacidad, tampoco se encuentra demostrado”, acotó.