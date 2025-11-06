Achet llama a los viajeros a informarse ante posible huelga de pilotos de Latam y cierre parcial de aeropuertos en EEUU

La Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) llamó a quienes tienen programados viajes internacionales a tomar precauciones, informarse y apoyarse en sus agencias de viajes, ante la posibilidad de disrupciones aéreas tanto en América Latina como en Estados Unidos durante los próximos días.

En un contexto global de inestabilidad operativa en el transporte aéreo, Achet advirtió que dos hechos recientes podrían impactar los itinerarios y conexiones internacionales de los chilenos: la posible huelga de pilotos de Latam Airlines, y el cierre parcial de aeropuertos en Estados Unidos por falta de personal en la Administración Federal de Aviación (FAA) debido al prolongado cierre de gobierno.

Según reportes de prensa, el Sindicato de Pilotos de Latam (SPL) rechazó la última oferta de la compañía, quedando a un paso de iniciar una paralización de actividades que podría afectar vuelos nacionales e internacionales en toda la región.

En paralelo, la FAA anunció una reducción estimada de un 10% en la capacidad operativa de cerca de 40 aeropuertos estadounidenses, incluyendo terminales de alto tráfico como Miami, Atlanta y Nueva York, debido al déficit de controladores aéreos ocasionado por la crisis presupuestaria del gobierno federal.

Achet recomendó a los viajeros verificar el estado de sus vuelos

Ante este escenario, Achet recomendó a los viajeros verificar el estado de sus vuelos, revisar las condiciones de sus pasajes y mantener comunicación permanente con sus agencias de viajes para anticipar posibles cambios o reprogramaciones. “Estamos ante un escenario dinámico que puede generar retrasos o cancelaciones tanto en vuelos de conexión dentro de Latinoamérica como en destinos de Estados Unidos. Por eso reiteramos el llamado a planificar, informarse y apoyarse en agencias de viajes que puedan ofrecer alternativas y asistencia oportuna”, señaló Lorena Arriagada, secretaria general de Achet.

La dirigente gremial destacó que las agencias de viajes cumplen un rol fundamental al ofrecer asesoría profesional, respaldo y acompañamiento ante eventuales contingencias, ayudando a los pasajeros en la actual coyuntura. “La intermediación experta marca la diferencia. Los viajeros necesitan información verificada, apoyo ante reprogramaciones y soluciones ágiles. Una buena planificación es clave para mantener una experiencia de viaje segura y sin sobresaltos”, agregó.

Achet insistió en la importancia de mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de aerolíneas y autoridades aeronáuticas.