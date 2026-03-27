Acreencias Bancarias: Más de $106.000 millones sin cobrar por sus dueños en bancos y cooperativas

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó la publicación de las “Acreencias Bancarias Afectas a Caducidad”. Esta corresponden a dineros en favor de terceros, depositados en bancos o cooperativas. Y que no han sido cobrados por sus dueños o no registran movimientos en un período de dos años.

Estas pueden ser consultadas a través del sitio web https://acreencias.cmfchile.cl.



La Ley General de Bancos señala que, luego de dos años en que un depósito, captación o cualquier otra acreencia a favor de terceros no haya tenido movimiento, o no haya sido cobrada, las instituciones financieras deben informarlo a la CMF y publicarlo en el Diario Oficial.

En 2026 se registran 94.654 acreencias en 19 instituciones

De acuerdo con la información recopilada por la CMF mediante sus procesos normativos, en 2026 se registran 94.654 acreencias en 19 instituciones supervisadas. Estas en conjunto totalizan $106.845 millones, lo que representa un incremento de 13% respecto del año anterior.



La normativa establece que, si estos recursos no son cobrados dentro del plazo de tres años contados desde la confección y publicación del listado anual de acreencias sujetas a caducidad, las instituciones financieras deberán entregar los recursos a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.



Así, a contar de esta publicación, las personas que mantengan acreencias disponen de un plazo de tres años para cobrarlas.