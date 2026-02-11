Acribillan a extranjero de 40 años en plena vía pública en Quinta Normal

Home Nacional "acribillan a extranjero de 40 años en plena vía pública en quinta..."

Eduardo Córdova
Un hombre de 40 años, de nacionalidad venezolana, fue asesinado a balazos en la vía pública en la comuna de Quinta Normal, hecho que terminó con su fallecimiento durante la madrugada.

Al llegar al sitio del suceso, los efectivos hallaron evidencia balística en la vía pública. Testigos indicaron que se trató de un ataque con arma de fuego.

Según los antecedentes preliminares, desconocidos dispararon contra la víctima y luego huyeron del sector. El ataque ocurrió a corta distancia.

La fiscal del equipo ECOH, Lucía Valdivia, señaló en un punto de prensa que el hombre fue atacado cerca de su domicilio. En ese lugar recibió “varios impactos balísticos”.

Familiares del herido lo trasladaron en un vehículo particular hasta el Hospital Clínico Félix Bulnes, tras el ataque.

Investigación y diligencias en curso

En el recinto asistencial, el personal médico intentó reanimar a la víctima, pero falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Sobre los autores del crimen, la fiscal Valdivia indicó de forma preliminar que se desplazaban en un vehículo al momento del ataque.

Respecto a las diligencias, la persecutora afirmó que “hay bastante evidencia balística que hay que revisar”, recogió Emol. También se analizarán las cámaras de seguridad del sector.

La víctima mantenía situación migratoria regular y no registraba antecedentes penales, según información entregada por la Fiscalía.

Por instrucción del Ministerio Público, personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las indagatorias del caso.

