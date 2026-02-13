Home Nacional "acribillan a hombre en plena vía pública tras robo de celular en ..."

Según informó el capitán de Carabineros Sebastián Lobovsky, el hecho se registró en la intersección de Avenida Cuatro Poniente con calle San José, cerca de las 20.30 horas, cuando las víctimas fueron abordadas por un individuo encapuchado.

Eduardo Córdova
Acribillan a hombre en plena vía pública tras robo de celular en Maipú

Un hombre murió tras ser baleado en la vía pública luego de sufrir el robo de su celular en la comuna de Maipú. El ataque ocurrió cuando un sujeto armado interceptó a dos personas que transitaban por el sector y abrió fuego tras concretar el asalto.

Según informó el capitán de Carabineros Sebastián Lobovsky, el hecho se registró en la intersección de Avenida Cuatro Poniente con calle San José, cerca de las 20:30 horas del jueves, cuando las víctimas fueron abordadas por un individuo encapuchado.

El oficial detalló que ambos afectados, quienes registran antecedentes penales, fueron intimidados por el sujeto. En ese contexto, el atacante les robó un teléfono celular y luego disparó en al menos cinco ocasiones contra ellos.

Producto del ataque, los dos hombres resultaron heridos por impactos balísticos. Uno recibió un disparo en el antebrazo izquierdo, mientras que el segundo sufrió una herida en el tórax y otra en el cuello.

Ambos lesionados fueron trasladados de urgencia hasta el Hospital El Carmen. Sin embargo, el herido de mayor gravedad falleció cerca de las 21:00 horas, pese a los esfuerzos realizados por el equipo médico.

Al momento no se mantiene ningún sospechoso”, señaló Lobovsky. Por instrucción de la Fiscalía, personal especializado de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para esclarecer el homicidio.

