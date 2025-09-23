Agresión a guagua de un año en Cañete: Padre también habría golpeado a la madre del niño

Una guagua de un año y cuatro meses permanece en estado grave e internada en el Hospital Regional de Concepción tras sufrir un traumatismo encéfalo craneano.

El padre del menor fue detenido por su presunta responsabilidad en las lesiones y se encuentra a la espera de ser formalizado este lunes en el Juzgado de Garantía de Cañete.

Según informó La Estrella de Concepción, el capitán Jaime Esparza, de la Tercera Comisaría de Carabineros de Cañete, relató que “durante la mañana se recibió información por un caso de violencia intrafamiliar que afectaba a una mujer. En el lugar, la víctima, de 21 años de edad, indicó que momentos antes había sido agredida mediante golpes de pies y puños por parte de su ex pareja de 27 años”.

El oficial añadió que “también señaló que su hijo habría sido agredido por el padre. En el domicilio se encontró al menor de un año y cuatro meses lesionado, siendo derivado inmediatamente a un centro asistencial. Habría recibido un único golpe”.

En primera instancia, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Kallvu Llanka de Cañete y, tras ser atendido, se determinó su derivación al Hospital Regional de Concepción para continuar con exámenes especializados.

El médico de turno, Diego Ceballos, precisó que “alrededor de las 11 horas ingresó un lactante en compañía de Carabineros, tras sufrir una agresión por parte de su padre. El menor fue atendido y estabilizado, encontrándose fuera de riesgo vital. Posteriormente, fue derivado al Hospital Regional de Concepción, para ser evaluado por especialistas”.

Desde el Hospital Regional penquista informaron que el bebé ingresó con diagnóstico grave, encontrándose bajo observación en la UCI Pediátrica, luego de una Tomografía Axial Computarizada (TAC).

DETENCIÓN

El capitán Esparza explicó que el acusado huyó antes de la llegada de Carabineros: “El individuo se retiró del lugar antes del arribo de Carabineros. Tras unas rondas policiales en las inmediaciones del inmueble, se pudo ubicar a este sujeto, quien fue detenido y se entregaron todos los antecedentes al Ministerio Público”.

Por su parte, la seremi de Seguridad Pública, Paulina Stuardo, aseguró que “Carabineros detuvo a esta persona que es sindicado como el responsable de estas agresiones. De comprobarse los hechos señalados, hay que condenar lo ocurrido y aplicar todo el rigor que permita la ley, para tratar de erradicar este tipo de casos de violencia en el Biobío”.