Alcalde de La Florida confirma destitución de 30 funcionarios por uso indebido de licencias médicas

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, confirmó la destitución de 30 funcionarios municipales de la entidad edilicia tras la instrucción de sumarios administrativos vinculados al uso indebido de licencias médicas. Los funcionarios las utilizaban para viajar fuera del país.

Reyes señaló que el municipio activó todos los procedimientos disciplinarios establecidos en la ley para investigar los hechos y aplicar las sanciones correspondientes.

El municipio instruyó 152 sumarios administrativos, de los cuales 30 concluyeron con destitución. Y otras 18 sanciones que corresponden a censuras, amonestaciones, suspensiones y multas, de acuerdo con la gravedad de los antecedentes investigados.

El jefe comunal sostuvo que “el municipio aplicó todos los procedimientos disciplinarios de rigor para investigar estos hechos. Aquí hubo mal uso de recursos públicos por parte de funcionarios que, estando con licencia médica, viajaron fuera del país, lo que es completamente inaceptable.

“Dijimos que íbamos a ser implacables en el buen uso de los recursos públicos y eso es exactamente lo que estamos haciendo, en resguardo de los vecinos y vecinas de La Florida”, apuntó.

Desde el municipio indicaron que los procesos disciplinarios continúan en curso. En caso de detectarse nuevas irregularidades, se mantendrá la misma línea de acción.