Alcalde de Talcahuano inicia sumario a Cesfam tras “show” de “contenido no apto”

El alcalde de Talcahuano, Henry Campos, anunció el inicio de un sumario contra el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Leocan Portus tras un espectáculo que se realizó al interior del recinto como parte de las actividades que se llevaron a cabo por el aniversario del lugar.



El jefe comunal sostuvo que se realizará una investigación para determinar los responsables del “show” “con un contenido no apto. Me atrevería a decir con un contenido erótico, a las 11 de la mañana y en un lugar donde también habían niños”.



“Es tradicional que los Cesfam desarrollen en épocas de aniversario celebraciones con los funcionarios, pero también con la comunidad, para generar relación y vínculo con quienes son los usuarios, pero con quienes también son los funcionarios”, señaló.



En esta línea, indicó que “en este marco se desarrolló una actividad en el Cesfam Leocán Portus, pero que lamentablemente tuvo un show de unos vecinos que quisieron desarrollar una actividad en esta celebración y que es lo que normalmente se permite, pero fue un show que no estaba ad hoc ni al horario ni a un recinto de atención de salud”.



Debido a esto, informó que “nosotros hemos instruido el día mismo, el día viernes, cuando nos enteramos de esta circunstancia y de esta situación, se generó inmediatamente el decreto del sumario administrativo correspondiente para buscar las responsabilidades de quienes permitieron también la realización de este show y sin de alguna manera tener las consultas previas, porque estamos hablando de un show con un contenido no apto, me atrevería a decir, con un contenido erótico a las 11 de la mañana y en un lugar donde también había niños”.



“Pero esto es un hecho completamente aislado que ha ocurrido y el llamado es a tener cuidado también cuando vecinos quieran desarrollar actividad en este tipo de eventos o homenajes o agradecimientos”, aclaró el alcalde.