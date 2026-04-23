Alcalde de Zapallar suspende desfile del 21 de mayo en la comuna: Destinará recursos a ayudas sociales

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (Indep-RN), suspendió en la comuna el tradicional acto y desfile de conmemoración del Día de las Glorias Navales del próximo 21 de mayo.

Dicha medida, anunciada este miércoles, se llevó a cabo para reasignar recursos a ayudas sociales.

Mediante un comunicado, el municipio de Zapallar remarcó que se busca “redirigir recursos hacia apoyo social directo a familias vulnerables”.

“La medida responde a una mirada de responsabilidad en el uso de los recursos públicos, especialmente en un contexto marcado por el desempleo y el sostenido aumento del costo de la vida”, detallaron.

De igual forma, el municipio subrayó que la conmemoración del 21 de mayo “se mantendrá como una fecha significativa para la comunidad”. En la misma línea, se destacará “su valor histórico y el sentido de memoria colectiva que representa”.

Recursos “focalizados en ayudas concretas”

Según consignó Emol, el alcalde Alessandri, quien también es presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), profundizó respecto al trasfondo de la determinación.

“Los recursos que habitualmente se destinaban a la organización del desfile, incluyendo gastos de producción, traslados, alimentación, horas extraordinarias y otros costos asociados, serán focalizados en ayudas concretas”, planteó.

En este sentido, mencionó como ejemplo “vales de gas, cajas de mercadería y distintos mecanismos de apoyo social directo”.

“El desafío de la gestión pública hoy exige tomar decisiones que permitan dar respuesta oportuna a las necesidades más urgentes de nuestros vecinos”, expresó.

Además, enfatizó que “nosotros entendemos el valor de nuestras tradiciones, pero también tenemos la responsabilidad de priorizar cuando el contexto así lo demanda”. A la vez, comentó que “creemos que en este momento nuestra ciudadanía lo agradecerá”.