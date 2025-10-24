Alcalde White: “Hay autoridades de todos los sectores políticos que viven en una burbuja”

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), se refirió a la carta que envió al diario El Mercurio, titulada “Chile B”, donde denunció la existencia de dos países: uno que vive en la comodidad de los paneles de expertos y otro donde “el niño aprende a esquivar las balas antes de leer”.



En conversación con Radio Pauta, White señaló que “hay autoridades de todos los sectores políticos que viven en una burbuja, que viven en un mundo muy cómodo, y que les hace falta ir a los lugares donde están los problemas”.



“Pareciera ser que lo que se legisla o se discute tiene más de romanticismo político que de realidad práctica”, agregó el jefe comunal.



En materia de seguridad, el jefe comunal sostuvo que “cuando se hacen anuncios importantes y no se tiene el respaldo legislativo ni financiero, es difícil cumplir lo que se plantea”.



“Si no rompemos la fábrica delictual que hoy existe en las poblaciones, seguiremos con el problema”, advirtió.



El alcalde realizó una autocrítica a su propio sector, señalando que “la soberbia y creer que uno es dueño de la verdad es lo peor que le puede pasar a una coalición política”.



White afirmó que “los delincuentes avanzan más rápido que el Estado” y que “la gente está choreada de políticas que no le importan a nadie y que dejan a la comunidad desprovista”.