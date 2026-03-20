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Alcalde y algunos concejales de Ñuñoa se realizaron test voluntario de drogas

La medida fue en la antesala de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Municipal, Sebastián Sichel dijo que “desde agosto próximo, los concejales, el alcalde, el director de seguridad pública y otras autoridades deberán firmar una declaración jurada de no consumo de sustancias ilícitas, además de realizarse un test de drogas”.

Patricia Schüller Gamboa
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Alcalde y algunos concejales de Ñuñoa se realizaron test voluntario de drogas

En la antesala de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Municipal, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, junto a cuatro concejales de la comuna, se sometieron de manera voluntaria a una prueba de drogas en un laboratorio comunal.

Esto con el objetivo de promover estándares de transparencia y probidad en el ejercicio de la función pública.

La iniciativa fue impulsada por el propio jefe comunal, quien extendió la invitación a la totalidad del Concejo Municipal. Se sumaron a la instancia el concejal Carlos Vega (PR), la concejala Daniela Bonvallet (RN), el concejal Guido Benavides (RN) y la concejala Ximena Aros (PR).

“Desde agosto próximo, los concejales, el alcalde, el director de seguridad pública y otras autoridades deberán firmar una declaración jurada de no consumo de sustancias ilícitas, además de realizarse un test de drogas”, sostuvo Sichel.

“En Ñuñoa quisimos ser los primeros”

Agregó que “en Ñuñoa quisimos ser los primeros, incluso antes de que saliera la ley, ofreciendo a todo el Concejo Municipal la posibilidad de realizar este examen de manera gratuita en un laboratorio comunal”.

La autoridad comunal destacó que todos los resultados obtenidos fueron negativo. Recalcó que, si bien este tipo de exámenes puede ser reservado, en este caso se optó por transparentar públicamente los resultados. “Quisimos hacerlo público. Todos los resultados salieron negativos”, afirmó.

Asimismo, Sichel reiteró el llamado a los demás integrantes del Concejo Municipal a sumarse a esta iniciativa. “La invitación sigue abierta. Queremos que Ñuñoa sea el primer municipio en Chile que dé una señal clara de transparencia. Quienes somos servidores públicos debemos mostrar y mantener nuestros exámenes al día respecto al uso de sustancias ilícitas”, agregó.

Finalmente, el alcalde subrayó que este tipo de acciones buscan fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades, especialmente en un contexto donde los municipios cumplen un rol cada vez más relevante en materia de seguridad pública.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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