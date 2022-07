Alcaldes Matthei y Codina irán de gira al norte por la campaña del Rechazo

Los alcaldes de Providencia y Puente Alto, Evelyn Matthei y Germán Codina, respectivamente, informaron que juntos irán de gira al norte del país para participar de la campaña por el Rechazo para el plebiscito de salida de la nueva Constitución.



Ambas autoridades se reunieron en la mañana de este lunes con representantes del movimiento “No+Víctimas”, que reúne a personas que han sufrido los efectos de la delincuencia y que también participan de la campaña del Rechazo.



“Queremos dar a conocer a la ciudadanía que este proyecto de Constitución realmente es un horror en materia de seguridad ciudadana”, manifestó Matthei.

Explicó que “con el alcalde Codina, vamos a viajar, obviamente tomándonos vacaciones, o lo que sea, vamos a viajar al norte, porque uno de los principales problemas que tenemos hoy día es una inmigración absolutamente descontrolada”.



Sostuvo que “a nosotros nos ha tocado detener o retener muchas personas que han delinquido y que son extranjeros. Y queremos ir hablar allá, vamos ir hasta Colchane, vamos ir a Iquique con el alcalde este fin de semana”.



“Este proyecto de Constitución prohibiría echar del país a delincuentes, aunque sean delincuentes muy peligrosos, si ellos piden refugio. Y el refugio no es algo que se conceda, se pide solamente, por el hecho de pedirlo ya no se le podría expulsar”, agregó.



Matthei afirmó que “todas las encuestan demuestran que la delincuencia es hoy la mayor preocupación de los chilenos, desgraciadamente. Y este proyecto de Constitución les da muchas garantías y derechos a los delincuentes, a los imputados”.



“Cuando se les pidió (a los exconvencionales) que votaran a favor de crear una defensoría de las víctimas, votaron que no, a pesar de que tenía muchas más firmas de las necesarias. Esto demuestra que los constituyentes, en todo momento, estuvieron pensando mucho más en los delincuentes y en ningún momento en las víctimas”, expresó.



Codina, a su vez, aseguró que ya se encuentra haciendo uso de su feriado legal y añadió que “necesitamos una nueva Constitución, porque la Constitución de Pinochet y de Lagos está muerta; soy de los que quiere una nueva, pero la Convención Constitucional no cumplió las expectativas, desde mi punto de vista”.



“Para mí es importante lograr informar a la gente adecuadamente, con la verdad, y que sean las personas las que tomen la decisión. Yo tenía una expectativa distinta de la Convención, pero cuando vimos casos como Rojas Vade o votos desde la ducha, lo que se hizo fue tirar por la borda la credibilidad de un esfuerzo enorme que hicimos como país”, recalcó.



El alcalde expuso que la propuesta de nueva Constitución “profundiza un sistema garantista, que le termina dando más derechos a los delincuentes; no crea la defensoría de las víctimas como debiera ser; vamos a seguir financiando con nuestros impuestos un ejército de abogados para defender a los delincuentes. Esas son cosas que quiero cambiar, además de otras cosas que iremos explicando en el correr del tiempo”.