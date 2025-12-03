Alerta epidemiológica por alza de casos de sarampión en Argentina: ¿Qué acciones se pueden tomar en Chile?

El Gobierno anunció una alerta epidemiológica en Chile por sarampión con el fin de que la enfermedad no llegue a nuestro país, debido al aumento de la infección detectada en Argentina.

¿Qué significa este aviso oficial emitido por las autoridades de salud pública? El doctor Ignacio Silva, infectólogo y académico de la Universidad de Santiago (Usach), explicó a Diario Usach de qué se trata.

“Una alerta epidemiológica consiste en una definición que toma el Ministerio de Salud y es avalado por un decreto que permite la movilización de recursos, principalmente recursos económicos, pero también recursos humanos y comunicacionales, para dar cuenta de una situación que puede ser potencialmente grave o que actualmente es grave en función de alguna enfermedad”, acotó.

El infectólogo complementó que “habitualmente se utiliza para enfermedades transmisibles, enfermedades infecciosas, y en la práctica esto se traduce en la posibilidad de contar con más recursos para, por ejemplo, fortalecer la vigilancia epidemiológica, que es la realización de exámenes y encuestas epidemiológicas para diagnosticar una enfermedad en particular. Permite también capacitar al personal de salud en la enfermedad que es parte de la alerta sanitaria o alerta epidemiológica”.

Esta alerta también permite optimizar la difusión de las medidas de prevención para la población general y fortalecer la disponibilidad de exámenes para el diagnóstico. Además, permite un trabajo en conjunto entre los distintos ministerios. “El trabajo es también intersectorial, en el caso del sarampión, se puede trabajar junto a educación para llevar este tema a la escuela y colegio para fortalecer la vacunación. En otros ministerios, puede existir un control de viajeros”, señaló.

¿Qué pasa con el sarampión?

En Chile, esta alerta epidemiológica se ha aplicado para el dengue, para el chaga, para hepatitis y en particular ahora para el sarampión, dado que a nivel mundial se han visto aumentados los casos de esta enfermedad relacionados directamente con la disminución de la herencia a la vacunación.

“El sarampión es una enfermedad muy transmisible, muy contagiosa y que necesita altos umbrales de vacunación, o sea, necesitan tener una gran cantidad de población vacunada para disminuir la probabilidad de contagio. Por ejemplo, la influenza con un umbral de vacunación de 80%, uno estima que la probabilidad de contagio o diseminación en la comunidad es muy baja, porque si bien es contagiosa la influenza, su nivel de transmisión es muchísimo menor que el sarampión”, detalló Silva.

Añadió que “el sarampión es tan contagioso que se necesita coberturas del orden del 95% de vacunación para lograr detener la enfermedad. Eso nosotros lo conseguimos y en Chile se erradicó la enfermedad en los años 90. En el año 93 se declaró Chile como libre de sarampión”.

El infectólogo señaló que afortunadamente en el país los casos que han existido han sido todos importados. En su mayoría, de personas que viajaron y se contagiaron afuera de Chile, o que no tenían su esquema de vacunación completo, o viajeros que entran a Chile y que presentan síntomas al llegar al país, posterior a su ingreso.

Sobre la compleja situación que se vive en Argentina, con un brote de sarampión, Silva manifestó que “es grave que nuestros países vecinos tengan este aumento importante en la circulación del virus, porque mientras más nos rodeamos de sarampión, mayor probabilidad tenemos de que empiece a circular en Chile, considerando que si bien nuestro programa de inmunización es robusto y nuestra adherencia a las vacunas es mejor que en otros países del mundo, también hemos visto en nuestro país una caída en la cobertura de la vacunación contra el sarampión”.

El académico Usach indicó que “no estamos fuera de riesgo y mientras más países cercanos tengan alta circulación del virus, más probabilidades tenemos de que este ingrese”.

Ante el resurgimiento de enfermedades infectivas contagiosas, producto de las campañas de desinformación que se generan por grupos minoritarios, pero que tienen gran llegada en los medios y en redes sociales, el profesional indicó que “la situación que tenemos hoy día de potencial descontrol de estas enfermedades es manejable en la medida que mantengamos estos umbrales de vacunación alto”.

Por último, detalló que “mientras se mantengan estas señales en contra de los programas de vacunación o que siembran cierta duda o temor en la ciudadanía respecto a las vacunas nos vemos expuestos a situaciones que se nos pueden escapar de las manos”.