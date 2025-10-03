Home Nacional "alessandri por dichos de boric contra kast: es “muy probabl..."

Alessandri por dichos de Boric contra Kast: Es “muy probable que tenga una estrategia política detrás”

El diputado de la UDI dijo, en Radio Duna, que “la posición en la que él está es una posición de Estado que nos representa a todos, pero empezar a atacar a una candidatura en plena campaña electoral nos pareció fuera de lugar”.

Patricia Schüller Gamboa
El diputado Jorge Alessandri (UDI) cuestionó la alusión del Presidente Boric a la propuesta de rebaja fiscal del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

El parlamentario aseguró que los dichos del Presidente Boric sobre Kast es “muy probable que tenga una estrategia política detrás”.

Alessandri se refirió también a la decisión del gobernador de Arica, Diego Paco, quien recientemente se desmarcó del apoyo a Evelyn Matthei para dar su respaldo al candidato José Antonio Kast.

“Tiene sus propias conclusiones y problemas. Hace seis semanas estaba muy contento con la candidatura de Matthei y hoy se cambia, no descarto que vuelva a hacerlo”, afirmó.

Alessandri aseguró que en una eventual segunda vuelta presidencia, “vamos a estar todos arriba del escenario, si es Kaiser, Kast o lo que yo creo que pasará, Matthei”.

Source Texto: Aton/ Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

13
